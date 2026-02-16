L’une des meilleures TV Samsung Mini LED profite exceptionnellement de 100 € de réduction chez Boulanger !

La TV Mini LED Samsung Neo QLED de 65 pouces est actuellement affichée à 799 € au lieu de 899 € chez Boulanger ! Une remise de 100 € sur un modèle 4K récent et pensé pour offrir une image aussi lumineuse que fluide.

Les téléviseurs Mini LED gagnent du terrain sur le marché grâce à une meilleure gestion du contraste et de la luminosité. Cette technologie, dérivée du LED classique, multiplie les zones de rétroéclairage pour offrir des noirs plus profonds et des pics lumineux plus élevés, le tout en conservant bien entendu une grande précision dans les détails.

Chez Samsung, la gamme Neo QLED incarne cette montée en gamme avec des processeurs optimisés par l’IA et des fonctionnalités pensées pour le jeu vidéo. Avec cette offre à 799 € au lieu de 899 €, ce modèle 65 pouces devient plus accessible pour celles et ceux qui cherchent un grand écran performant.

Une dalle Mini LED 4K 144 Hz taillée pour le cinéma et le jeu

La Samsung TQ65QN77F 2025 repose sur une dalle Neo QLED 4K de 65 pouces (164 cm). Elle embarque le processeur NQ4 AI Gen2, chargé d’optimiser les contenus en temps réel pour améliorer la netteté, les contrastes et la colorimétrie. La compatibilité HDR10+ et HLG adaptatif renforce la dynamique de l’image en offrant des scènes sombres plus détaillées et des hautes lumières mieux maîtrisées.

Côté fluidité, la technologie Motion Xcelerator permet d’atteindre jusqu’à 144 Hz, un atout pour les joueurs sur console ou PC compatible. Le téléviseur prend également en charge FreeSync Premium Pro, réduisant les déchirures d’image et les saccades lors des sessions gaming.

Une Smart TV complète et pensée pour durer

Samsung annonce 7 ans de mises à jour de l’OS ainsi qu’une garantie anti-marquage de 10 ans, un argument rassurant sur la durée. À 799 € au lieu de 899 € chez Boulanger, cette Neo QLED 65 pouces 2025 représente une opportunité intéressante pour s’équiper d’un grand écran Mini LED récent à prix réduit.

