Cette fonctionnalité très attendue arrive enfin sur Windows 11 ?

Microsoft pourrait réintroduire une option très demandée sur Windows 11

Contre toute attente, Microsoft pourrait revenir sur l’un des choix les plus contestés de Windows 11 : l’impossibilité de déplacer la barre des tâches. Depuis son lancement en octobre 2021, cette décision a cristallisé les critiques d’une partie des utilisateurs, attachés à la liberté de personnalisation présente depuis des décennies dans l’écosystème Windows.

À sa sortie, Windows 11 s’est présenté comme une refonte moderne du système d’exploitation (design épuré, angles arrondis, menu Démarrer centré et boutique d’applications repensée). Mais cette modernisation s’est accompagnée d’une restriction inattendue. La barre des tâches, autrefois déplaçable sur n’importe quel bord de l’écran depuis l’ère de Windows 95, a été définitivement fixée en bas du bureau. Microsoft justifiait ce choix par des contraintes techniques et matérielles, invitant les utilisateurs à s’y habituer.

Face au mécontentement persistant, certains internautes ont contourné la limitation via des modifications du registre ou des outils tiers de personnalisation. Ces solutions imparfaites, parfois instables, ne remplaçaient pas une option native attendue.

Après des années de critiques, Windows 11 ferait machine arrière

Selon des informations relayées par Windows Central, Microsoft envisagerait désormais de réintroduire la possibilité de repositionner la barre des tâches. Mieux encore, elle pourrait non seulement être déplacée en haut, à gauche ou à droite de l’écran, mais aussi être redimensionnée manuellement. L’entreprise n’a pas confirmé officiellement ces informations, mais plusieurs sources évoquent un développement actif en interne.

Si cette évolution se concrétise, elle pourrait être présentée dans le courant de l’été. Un revirement qui marquerait un changement notable dans la stratégie de Redmond, longtemps restée inflexible sur le sujet.

Ce regain d’espoir intervient alors que Microsoft expérimente parallèlement de nouveaux outils de personnalisation, notamment via PowerToys. L’éditeur travaille sur une barre d’outils repositionnable capable d’afficher des informations système et des raccourcis vers différentes fonctions.

Pour une partie de la communauté, le retour de cette fonctionnalité serait perçu comme un geste d’apaisement. Depuis son lancement, Windows 11 a essuyé de nombreuses critiques liées à des bugs récurrents et à certaines orientations stratégiques, notamment autour de l’intégration accélérée de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Source : Windows Central