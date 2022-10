Cette « PS3 Supreme » faite d’or et de diamants s’est vendue 230 000 €

À l’heure de l’inflation, de l’éco-anxiété et de l’augmentation généralisée des prix, les sociétés Stuart Hughes et Goldstriker International ont réussi à vendre trois consoles PS3 affinées à partir d’or massif et serties de diamants. Leur prix : 230 000 euros. La société propose une Wii similaire à 350 000 euros.

PS3 Supreme © Stuart Hughes

Au cours de son cycle de vie, la PS3 aura profité de plusieurs versions, fat, slim et super slim. Sony aura produit de nombreuses versions avec différentes couleurs, logos ou éditions spéciales basées sur son vaste catalogue de jeux. Certains ont été proposés à la vente au public, tandis que d’autres étaient des cadeaux lors de certains événements.

On citera par exemple la console Biohazard 5 Resident Evil Edition ou la PS3 rouge, vendue au Japon, puis au Royaume-Uni. Ou encore, la console Metal Gear Solid 4, réalisée avec un capot en acier inoxydable découpé au laser et une peinture camouflage signée par Hideo Kojima. Mais aucune de ces consoles ne vaut la PlayStation 3 Supreme 2009, personnalisée par Stuart Hughes et Goldstriker International.

Douze semaines de travail pour concevoir la PlayStation 3 Supreme 2009

Les deux sociétés affirment qu’il aura fallu douze semaines de travail pour créer chacune de ces consoles extravagantes. Le groupe n’en aura fabriqué que trois et les aura vendus pour 230 000 euros environ.

« Cette PS3 est la plus chère au monde » explique l’entreprise Stuart Hugues sur son site Internet. La console, affinée à partir de 56 onces d’or massif 22 carats, est sertie de 58 diamants demi-carats sans défaut, totalisant 26 carats. En sortant la calculatrice, ces 58 diamants d’un demi-carat pourraient, à eux seuls, valoir près de 220 000 euros aujourd’hui.

En combinant le prix de l’or et les diamants, cette PS3 suprême reviendrait aujourd’hui à plus de 300 000 euros. Le groupe propose également la Nintendo Wii SUPREME, qui contient plus de 2 500 grammes d’or massif 22 carats et 78 diamants sans défaut, au prix de 350 000 euros.

En 2020, l’entreprise anglaise Truly Exquisite avait également proposé une PlayStation 5 en or 24 carats, or rose 18 carats et platine.