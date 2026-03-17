ChatGPT : le mode adulte ne franchira pas cette ligne rouge

OpenAI continue de plancher sur le futur mode adulte de ChatGPT. Ce dernier permettra aux usagers vérifiés d’avoir des conversations érotiques textuelles avec le chatbot. En revanche, la génération d’images, d’audio ou de vidéos à caractère pornographique ne sera pas autorisée.

OpenAI prépare son mode adulte depuis plusieurs mois. Alors qu’on l’attendait pour le premier trimestre 2026, l’entreprise vient d’annoncer que le déploiement était à nouveau repoussé à une date non spécifiée. Le mastodonte de l’IA générative ne veut surtout pas aller trop vite, peaufinant sa future fonctionnalité afin d’éviter les abus. Alors que de nombreuses questions subsistent, OpenAI a expliqué brièvement ce qu’il sera possible de faire.

Ne vous attendez pas à ce que ChatGPT se transforme en plateforme multimédia de contenus sexuels. Auprès du Wall Street Journal, un porte-parole précise que le mode adulte s’apparentera plutôt à de “l’érotisme textuel” plutôt qu’à de “la pornographie”. Concrètement, les utilisateurs pourront engager des conversations suggestives avec le chatbot et construire des scénarios coquins. En revanche, la génération d’images, d’audio ou de vidéos à caractère sexuel ne sera pas autorisée.

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Le mode adulte de ChatGPT sera très encadré

OpenAI prend son temps pour éviter les scandales qu’on imagine déjà avec un outil hors de contrôle. L’entreprise veut d’abord rendre son système de vérification plus fiable. Pour le moment, la marge d’erreur de l’outil prédictif de l’âge est encore trop grande. Lors de tests, l’algorithme a classé des mineurs comme majeurs dans près de 12 % des cas. OpenAI veut aussi renforcer sa modération afin de mieux détecter et bloquer les contenus interdits (abus sexuels, pédopornographie notamment).

Les employés d’OpenAI ont également identifié plusieurs risques potentiels liés au mode adulte : usage compulsif, dépendance émotionnelle malsaine, recherche de contenus toujours plus extrêmes et substitution des relations réelles par des interactions avec l’IA. Pour y faire face, OpenAI a recruté des experts en santé mentale et constitué une équipe dédiée au bien‑être des jeunes.

L’entreprise entraîne également ses modèles pour dissuader les utilisateurs de développer des relations exclusives avec le chatbot, tout en leur rappelant l’importance d’avoir des interactions dans la vie réelle avec des humains. OpenAI a par ailleurs mis en place un dispositif de suivi des effets à long terme du mode adulte.