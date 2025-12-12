ChatGPT : le mode adulte arrive bientôt, l’IA fait sa révolution érotique

OpenAI va bientôt lancer le mode adulte de ChatGPT. Le géant de l’IA fignole encore son système de vérification de l’âge. Une fois qu’il sera opérationnel, les utilisateurs majeurs pourront avoir des conversations érotiques avec le chatbot.

Les usagers majeurs de ChatGPT vont pouvoir générer des contenus sexuels à la demande. Alors que ce fameux mode adulte était censé arriver en décembre, il faudra finalement se montrer un tantinet plus patient. Lors d’une conférence de presse dédiée au nouveau modèle GPT-5.2, Fidji Simo, PDG des applications d’OpenAI, a révélé que le mode mature sera déployé lors du premier trimestre 2026.

L’entreprise souhaite d’abord améliorer son système de prédiction automatique de l’âge basé sur les interactions des utilisateurs avec l’agent conversationnel. Le géant de l’IA teste déjà ce système dans plusieurs pays afin d’évaluer sa capacité à identifier les adolescents sans les confondre avec des adultes. “En cas de doute, nous basculerons automatiquement sur l’expérience réservée aux mineurs”, explique-t-il sur son blog.

Les conversations érotiques arrivent sur ChatGPT

Si le système se trompe, l’usager majeur devra fournir une photo de sa pièce d’identité pour accéder aux conversations suggestives. Précision importante : le contenu coquin ne sera pas activé par défaut sur ChatGPT. L’utilisateur devra donner son accord explicite en activant la fonctionnalité. On ne sait pas si les contenus érotiques ou pornographiques se limiteront au texte ; ou s’il sera possible aussi de générer des images, des vidéos et des voix.

De même, on ignore encore si ce mode sera réservé aux abonnés payants de ChatGPT Plus ou s’il sera gratuit. Pour rappel, la création de cette fonctionnalité pimentée découle d’une promesse faite par Sam Altman alors que certains usagers craignaient une lobotomie du chatbot après la mise à jour vers GPT-5. En octobre, le grand patron a reconnu qu’OpenAI avait dû atténuer la personnalité de ChatGPT suite aux inquiétudes croissantes concernant la santé mentale des usagers.

OpenAI veut offrir plus de liberté aux usagers majeurs

L’entreprise s’efforce désormais de mieux protéger les utilisateurs vulnérables évoquant des idées suicidaires. Au lieu de leur fournir des conseils dangereux, le chatbot est censé générer des réponses sécurisées et les orienter vers des numéros d’assistance. En outre, un contrôle parental a été ajouté pour protéger les plus jeunes : “Les comptes des adolescents sont automatiquement soumis à des protections supplémentaires lorsqu’ils sont liés à celui de leur parent, notamment pour éviter les contenus explicites”, détaille OpenAI.

Forte de ces nouveaux garde-fous, la firme peut désormais s’atteler au déploiement de son mode adulte. Outre la production de contenu mature, sa vocation sera d’offrir plus de liberté de ton et de personnalisation aux internautes majeurs. “Nous considérons que nous devons ‘traiter nos utilisateurs adultes comme des adultes’ pour étendre au maximum les libertés sans pour autant permettre de blesser des tiers ou de limiter les libertés d’autrui”, résume Altman.

Le créateur de ChatGPT cherche notamment à attirer davantage d’adultes susceptibles d’accroître son nombre d’abonnés payants. L’objectif est aussi de rester compétitif alors que plusieurs concurrents comme Grok proposent déjà du contenu sexuel.