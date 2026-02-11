Votre voiture pourrait bientôt répondre à toutes vos questions grâce à l’IA

Crédit : Wirestock/Freepik

Vos iPhone et voiture bientôt connectés à toutes les intelligences artificielles

Les voitures modernes ne se contentent plus de rouler, elles deviennent de véritables extensions de nos smartphones. Apple CarPlay et Android Auto sont désormais présents dans presque tous les véhicules neufs, permettant de consulter ses applications, de passer des appels et d’écouter de la musique, le tout depuis l’écran de bord. Et alors que la technologie filaire et sans fil facilite déjà la vie des conducteurs, Apple prépare une évolution majeure de son système, comme le rapporte le site américain Bloomberg.

Selon des sources proches du dossier, Apple envisage d’autoriser l’intégration d’applications d’IA tierces à commande vocale dans CarPlay. Concrètement, cela signifie que des assistants comme ChatGPT pourraient bientôt répondre aux questions des conducteurs directement depuis l’écran de leurs voitures, sans quitter l’écosystème Apple. Jusqu’ici, Siri était le seul assistant vocal autorisé, mais cette ouverture marque un tournant stratégique pour la marque à la pomme.

Les fonctionnalités prévues incluraient un mode vocal optimisé pour la conduite, permettant par exemple de demander des itinéraires alternatifs, des recommandations de restaurants ou des réponses à des questions complexes, tout en gardant les mains sur le volant.

Il est utile de mentionner ici que l’entreprise n’a encore rien confirmé publiquement.

Un cadre strict pour préserver la sécurité

Apple prévoit toutefois de maintenir un certain contrôle, le bouton dédié à Siri et le mot d’activation resteront inchangés, et les utilisateurs devront ouvrir manuellement l’application tierce pour lancer l’assistant vocal. Les développeurs pourront toutefois configurer leurs applications afin que le mode vocal s’active automatiquement dès son ouverture, réduisant ainsi les manipulations au volant.

Aujourd’hui, il est déjà possible de dialoguer avec une IA via un iPhone connecté à l’autoradio, mais l’expérience est souvent moins fluide car elle fonctionne en dehors de CarPlay. Certains conducteurs utilisent des raccourcis et des widgets pour contourner cette limitation, avec des résultats parfois mitigés.

En parallèle, Apple persiste à améliorer Siri avec une mise à jour significative imminente intégrant une caractéristique nommée “Réponses du savoir mondial”, qui a la capacité de chercher et de condenser des informations provenant du web, semblable à ChatGPT. L’objectif est de réduire la différence avec les assistants rivaux tout en préservant une expérience sécurisée et intégrée au système CarPlay.

Source : AutoPlus