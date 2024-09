ChatGPT va accueillir un nouveau modèle d’IA très spécial : Strawberry arrive plus tôt que prévu !

Crédit : Envato

Alors que le monde de la technologie attend avec impatience la prochaine version de ChatGPT, la rumeur enfle autour du nouveau modèle d’IA d’OpenAI, nom de code « Strawberry ». Initialement prévu pour une sortie à l’automne, The Information rapporte que le lancement de ce projet plus si secret arrive plus tôt que prévu : probablement dans les deux semaines à venir !

C’est quoi le Projet Strawberry d’OpenAI ?

Le projet Strawberry n’est pas une nouvelle version de GPT, le modèle de langage large qui alimente ChatGPT. Depuis la sortie de GPT-4, la planète attend de pied ferme la version 5.0 qui présage un bond énorme pour les capacités de l’IA générative. Mais Mura Mati, directrice de la technologie d’OpenAI, prévenait en juin que la nouvelle version n’était pas prévue avant fin 2024, voire plutôt début 2025.

Strawberry est bien différent. The Information a pu interroger des personnes qui ont testé la bêta de ce nouveau modèle sous le couvert de l’anonymat. Elles indiquent que contrairement aux autres IA conversationnelle qui répondent instantanément, Strawberry prend 10 à 20 secondes pour réfléchir avant de fournir une réponse.

Ce délai mis en place intentionnellement permet à l’IA de réfléchir plus méthodiquement. Cela réduirait les chances d’erreurs tout en améliorant ses performances dans les tâches qui nécessitent un raisonnement complexe en plusieurs étapes. Selon les testeurs, le modèle excelle dans la résolution de problèmes mathématiques ou la programmation, mais aussi dans des tâches professionnelles comme l’élaboration de stratégies marketing.

Comment Strawberry sera intégré dans ChatGPT ?

Ainsi, le modèle ne sera utile que dans certains cas. Il sera uniquement textuel au lancement et ne pourra pas traiter les requêtes visuelles. Les testeurs ont également noté qu’il mettait parfois trop de temps à répondre à des requêtes simples : les performances supérieures à GPT-4 ne justifient pas toujours le temps d’attente supplémentaire. En outre, Strawberry se souvient des échanges dans une conversations pour fournir des réponses plus personnalisées, mais montre parfois des incohérences.

Strawberry sera intégré à la plateforme ChatGPT comme option indépendante des version GPT-4o, GPT-4 et 3.5. A priori il sera possible de sélectionner Strawberry dans la même liste de modèles d’IA disponibles au sein du service.

La tarification de Strawberry devrait également être différente de ChatGPT Plus. OpenAI imposera une limite de messages envoyés par heure, avec la possibilité en option de payer plus cher pour obtenir des réponse plus rapides. Les clients payants de ChatGPT Plus devraient bénéficier d’un accès anticipé à Strawberry avant qu’il ne soit disponible pour les utilisateurs du niveau gratuit.

