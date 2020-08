Civilization VI est enfin disponible sur Android et vous pouvez l’essayer gratuitement

Le dernier jeu qui avait fait son apparition sur Android était Civilization Revolution 2 en 2014, une version simplifiée de la formule habituelle. Les possibilités sont de plus en plus nombreuses chaque année grâce avec l’ajout de la religion, de plus grands centres urbains et de plus de moyens pour Gandhi de faire exploser vos villes.

Crédit : Google Play Store

Après une sortie sur PC et Mac en 2016, le jeu a été lancé sur iPad en 2017, sur iOS et Switch en 2018, puis sur Xbox One et PlayStation 4 en 2019. Il avait également été offert pendant une durée limitée sur l’Epic Games Store. Après 4 ans d’attente, le jeu est enfin disponible sur Android.

Point important : tout cela se retrouve dans la version Android, qui ressemble et fonctionne comme l’édition complète pour PC.

Pour ceux qui ne connaissent pas la série, bien qu’en apparence elle puisse ressembler un peu à Age of Empires de Microsoft, Civilization est un jeu qui se joue au tour par tour. Les joueurs doivent construire une civilisation entière et seront amenés à construire des unités, des villes, et négocier avec d’autres joueurs ou l’ordinateur. Bien sûr, le but est de battre tous ses adversaires.

Les joueurs pourront choisir à quoi ils veulent consacrer leurs ressources, comme choisir le type de technologies dans lesquelles ils veulent investir, tout cela ayant un impact sur le jeu et sa progression.

Prix et disponibilité

Le jeu de base est en fait gratuit au départ, ce qui signifie que vous pourrez effectuer vos 60 premiers tours gratuitement avant d’avoir la possibilité d’acheter le jeu de base pour 19,99 €.

Mais ce n’est pas tout, car les grandes extensions du jeu, Gathering Storm et Rise and Fall, sont également disponibles pour des sommes encore plus importantes. En effet, elles sont proposées à 39,99 € et 29,99 € respectivement. Vous pouvez également acheter des packs de contenu entre 4,99 € et 8,99 €, pour un total qui n’est pas donné, à plus de 100 €. Selon le Play Store, la taille du jeu est d’environ 4,22 Go.

Source : Google Play Store