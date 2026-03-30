Frustrant : Anthropic restreint l’utilisation de Claude à certaines heures

Claude a interrompu brutalement la session alors que vous étiez en plein travail ? Il ne s’agit pas d’un bug. Anthropic a réduit les quotas d’utilisation de son chatbot aux heures les plus chargées. Une mesure visant à réguler le trafic face à une demande exponentielle.

Claude est désormais un chatbot de référence utilisé par un nombre croissant de personnes, convaincues par ses performances de haut vol. Un plébiscite qui a toutefois forcé Anthropic à prendre des mesures drastiques, l’entreprise n’ayant pas une puissance de calcul infinie. Alors que le trafic explose, elle ne peut pas étendre son infrastructure du jour au lendemain. Si bien qu’elle n’a pas d’autre choix que de rationner l’accès à son service.

Ces derniers jours, vous avez sûrement été interrompu en plein travail (comme votre serviteur), Claude indiquant que votre quota d’utilisation avait été atteint. “Pour répondre à la demande croissante pour Claude, nous ajustons nos limites de session de 5 heures pour les abonnements gratuits/Pro/Max pendant les heures de pointe. Vos limites hebdomadaires restent inchangées”, détaille Thariq Shihipar, membre de l’équipe technique de Claude Code.

To manage growing demand for Claude we're adjusting our 5 hour session limits for free/Pro/Max subs during peak hours. Your weekly limits remain unchanged.



During weekdays between 5am–11am PT / 1pm–7pm GMT, you'll move through your 5-hour session limits faster than before. — Thariq (@trq212) March 26, 2026

Quelles sont les nouvelles restrictions d’utilisation de Claude ?

La nouvelle restriction concerne les utilisateurs gratuits mais aussi les abonnés Pro (20 $/mois) et Max (à partir de 100$/mois). Les comptes entreprise sont, en revanche, épargnés. Quelques clarifications s’imposent. Claude fonctionne avec un système de fenêtre glissante de cinq heures : dès que vous envoyez un premier message, un compteur démarre. Durant cette période, vous disposez d’un certain quota d’utilisation. Une fois que ce dernier est épuisé, il faut patienter jusqu’à la réinitialisation de la fenêtre.

La vitesse à laquelle ce quota se consume a changé pendant les heures de pointe (entre 15h et 21h en France). Désormais, chaque échange pèse davantage sur la session, si bien que la limite de cinq heures peut être atteinte en un temps bien inférieur à cinq heures réelles. Anthropic redistribue l’accès sur la semaine, pour éviter les surcharges aux moments les plus critiques. “Environ 7 % des utilisateurs atteindront des limites de session qu’ils n’auraient pas atteintes auparavant, en particulier dans les offres pro”, précise Shihipar.

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On peut regretter qu’Anthropic ne dévoile pas le nombre exact de tokens inclus dans la session, ce qui aiderait à anticiper sa consommation. Si vous exécutez des tâches très gourmandes, il est conseillé de les décaler aux heures creuses afin d’étendre vos limites de session.

“Je sais que c’est frustrant. Nous continuons à investir dans un développement à grande échelle de manière efficace”, souligne Thariq Shihipar, laissant entendre que la situation pourrait évoluer positivement à l’avenir.