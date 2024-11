Comment faire si vous ne voulez pas qu’Elon Musk alimente son IA avec vos tweets ?

Ce n’est pas la première annonce impopulaire faite par le réseau social. En effet, après avoir tenté de rendre X/Twitter payant ou encore de contraindre les abonnés premium à afficher leur badge bleu, le réseau social d’Elon Musk vient de modifier ses conditions d’utilisation incitant de nombreux utilisateurs à supprimer leurs comptes.

Ces nouvelles conditions, qui entrent en vigueur ce vendredi 15 novembre, permettent au propriétaire Elon Musk d’utiliser les publications des utilisateurs, notamment les tweets, photos et vidéos, pour entraîner son IA, nommée Grok. Le chatbot déployé sur X/Twitter il y a 1 an possède, selon Elon Musk, « une connaissance en temps réel du monde via la plateforme X ».

Comment empêcher Grok d’utiliser vos tweets ?

Les utilisateurs de X/Twitter peuvent encore choisir de se retirer du programme d’entraînement de Grok via leurs paramètres (dans la rubrique Confidentialité et sécurité/Grok), mais rien dans les nouvelles conditions n’indique clairement que ce choix aura un impact légal.

Même si votre compte est verrouillé, il semble que Grok pourra tout de même utiliser vos contenus. Ainsi, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations publiées sont remises en question, ce qui a motivé beaucoup à désactiver leurs comptes.

Outre l’utilisation des données, un autre changement notable concerne les répercussions juridiques pour ceux qui accèdent à plus d’un million de tweets par jour.

Selon les nouvelles conditions, les utilisateurs seront tenus de payer 15 000 dollars de dommages-intérêts s’ils dépassent ce seuil. Bien que la plupart des utilisateurs ne soient pas concernés par cette limite, elle affecte directement les chercheurs, en particulier ceux qui étudient les discours de haine en ligne. Le Knight Institute for the First Amendment de l’université Columbia a qualifié ce changement de “mesure perturbante” pour une plateforme prétendant défendre la liberté d’expression.

Les recours juridiques auront lieu au Texas

Pour ceux qui ne sont pas d’accord avec ces nouvelles règles, une seule option reste envisageable : engager une action en justice dans un tribunal du Texas, loin du siège de X à Austin. Ce tribunal a déjà accordé des jugements favorables à Musk, ce qui rend l’opposition difficile.

Pour éviter que vos tweets ne soient utilisés pour entraîner l’IA, la seule solution consiste à supprimer votre compte. Il est possible de télécharger une archive de vos tweets avant de prendre cette décision drastique, mais la préparation de l’archive prend plus de temps que d’habitude, certains suggérant que le système pourrait être surchargé.

Cependant, certaines personnes préfèrent rester pour empêcher que des acteurs malveillants s’emparent de leur pseudonyme et les usurpent. Pour ceux qui s’inquiètent de la suppression de la fonction de blocage, il est possible de verrouiller leur compte afin de limiter l’accès aux seuls abonnés. Des personnalités telles que Jamie Lee Curtis et Don Lemon ont publié des messages indiquant leur décision de quitter la plateforme, tandis que d’autres organisations, telles que The Guardian, ont arrêté de publier sur X depuis un certain temps. D’autant que le réseau a choisi de ne plus afficher les titres et les textes de présentation des articles pour ne garder qu’une image. Ces changements ont clairement marqué un tournant pour la plateforme autrefois connue pour ses principes de liberté d’expression. Reste à voir si ces mesures affecteront durablement l’engagement des utilisateurs envers X. Et si Grok sera véritablement capable de surpasser les IA concurrentes comme ChatGPT ou Gemini.