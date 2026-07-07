Comment Proton VPN facilite le streaming gratuit de la Coupe du monde

Proton VPN prend des mesures d’exception pendant la Coupe du monde. Le fournisseur vient de déployer 89 nouveaux serveurs au Brésil pour contenir l’afflux massif d’utilisateurs, attirés par la chaîne YouTube CazéTV qui diffuse gratuitement les matchs.

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La chaine YouTube brésilienne CazéTV permet de regarder gratuitement l’ensemble des matchs de la Coupe du monde de football. Il faut toutefois être localisé au Brésil pour y accéder, le contenu étant géobloqué. Depuis le début de la compétition, de nombreux footeux ont ainsi dégainé leur VPN afin de simuler leur présence dans le pays.

Conséquence, Proton VPN a eu du mal à absorber l’afflux énorme de visiteurs qui a saturé ses serveurs existants. Le fournisseur suisse a dû se résoudre à étendre son infrastructure. “Chers utilisateurs, rassurez-vous : l’équipe d’infrastructure de ProtonVPN a travaillé toute la nuit pour renforcer les serveurs au Brésil. Cela représente 59 serveurs supplémentaires, en plus des 30 déjà ajoutés cette semaine”, révèle David Peterson, directeur général de Proton VPN.

Proton VPN ajoute des serveurs au Brésil pour fluidifier l’accès à CazéTV

De son côté, le compte X officiel du fournisseur explique que les serveurs brésiliens étaient saturés à chaque du match du Brésil. “Nous supposons que les Brésiliens à l’étranger se connectent à nos serveurs brésiliens pour regarder la Coupe du Monde gratuitement sur la chaîne YouTube CazéTV. Nous avons ajouté de nombreux serveurs supplémentaires pour pallier ce problème. Merci de ne pas les surcharger”, détaille-t-il.

De quoi permettre d’augmenter sensiblement la bande passante disponible dans la région. En répartissant mieux le trafic, Proton VPN réduit la charge sur chaque serveur, limitant ainsi les risques de ralentissements ou de coupures.

Every time Brazil play, our 🇧🇷 servers get flooded.



We assume Brazilians abroad are connecting to our Brazil servers to watch the World Cup for free on the CazéTV YouTube channel.



We've added a bunch more servers to help with that. Please don't break these too. https://t.co/7ntWPEAUHV — Proton VPN (@ProtonVPN) July 5, 2026

Alors que la Seleção a été éliminée par la Norvège, les serveurs brésiliens de Proton VPN devraient désormais être moins sollicités. Mais la demande sera toujours importante : certains utilisateurs continueront de faire transiter leur connexion par le Brésil pour accéder aux diffusions gratuites de CazéTV jusqu’à la fin du tournoi.

Pour information, la plateforme a notamment atteint un pic de 21,3 millions d’appareils connectés simultanément pendant le 32e de finale Brésil-Japon.