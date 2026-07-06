Carte d’identité, permis… La police dévoile les prix des faux papiers vendus sur Telegram

Telegram est un réseau privilégié par les trafiquants de faux papiers. L’interpellation récente d’un couple de Français permet d’en apprendre davantage sur les tarifs pratiqués pour la fabrication de documents falsifiés.

La police française a découvert récemment un réseau de faux papiers sur Telegram

De nombreux réseaux criminels officient sur l’application Telegram où il est possible de converser discrètement grâce au chiffrement de bout en bout et d’échapper à la modération. On y retrouve ainsi des canaux dédiés aux IPTV illégales, à la vente de stupéfiants, à la vente de données personnelles volées mais aussi au trafic de faux papiers.

Le groupe cyber de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) vient notamment de découvrir un canal Telegram qui revendait de faux documents d’identité et d’autres prestations interdites. “Cette plateforme de diffusion et de commercialisation proposait un large éventail de documents falsifiés”, souligne le communiqué.

Permis, carte d’identité, passeport étranger : un canal Telegram de faux papiers démantelé par les autorités françaises

L’enquête a rapidement mené les autorités vers un couple habitant à Béziers dans l’Hérault. Les deux suspects ont été arrêtés le 16 juin dernier. Ils ont été placés en garde à vue puis déférés devant un magistrat. Dans sa publication, la police dévoile également les tarifs proposés sur le canal pour acheter un document d’identité en toute illégalité :

350 € : carte nationale d’identité, permis de conduire, titre de séjour de plusieurs pays

: carte nationale d’identité, permis de conduire, titre de séjour de plusieurs pays 1 600 € : passeport étranger

: passeport étranger 300 € : carte grise française

: carte grise française 300 € : obtention du code de la route sans examen

Ce n’est pas la première fois qu’un tel trafic est découvert dans l’Hexagone. En début d’année, l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants et les Douanes avaient également démantelé un réseau de faux papiers qui opérait sur Telegram. Les clients contactaient le faussaire sur la messagerie chiffrée et payaient leur commande discrètement en cryptomonnaie, détaille Le Parisien.