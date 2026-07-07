iPhone 18 Pro Max : ce changement pourrait plaire à tous ceux qui manquent de batterie

De nouveaux documents de certification chinois dévoilent les capacités attendues des batteries des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Le modèle Pro évoluerait doucement, tandis que le Pro Max profiterait d’une hausse beaucoup plus visible.

Les iPhone 18 Pro pourraient profiter de batteries légèrement plus grandes, avec un gain nettement plus marqué sur le modèle Pro Max. © MacWorld / Foundry

Apple garde toujours ses fiches techniques sous clé jusqu’à la présentation officielle… Pourtant, certains détails finissent par apparaître plus tôt dans les bases de certification. Cette fois, ce sont les batteries des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max qui se retrouvent au centre de l’attention, avec des capacités déjà très parlantes.

D’après les documents repérés en Chine, l’iPhone 18 Pro embarquerait une batterie de 4 056 mAh sur le marché chinois et de 4 288 mAh aux États-Unis. La hausse serait légère face à l’iPhone 17 Pro, donné à 3 988 mAh en Chine et 4 252 mAh aux États-Unis.

Rien de spectaculaire sur ce format, donc. Apple semble surtout affiner son équilibre entre puissance, chauffe, finesse et autonomie.

Le Pro Max se détache nettement

L’iPhone 18 Pro Max raconte une histoire plus intéressante : sa batterie atteindrait 5 391 mAh en Chine et 5 567 mAh aux États-Unis. En comparaison, l’iPhone 17 Pro Max proposait 4 823 mAh en Chine et 5 088 mAh sur le marché américain.

L’écart devient sérieux : environ 500 mAh de mieux selon la version. Pour un smartphone déjà taillé pour les usages lourds, cette réserve supplémentaire peut se sentir au quotidien. Vidéo 4K, jeux, photo, GPS, 5G, partage de connexion, trajets longs : le grand iPhone aurait davantage de marge avant de réclamer son chargeur.

Cette progression prend encore plus d’intérêt avec la puce A20 Pro, attendue avec une gravure en 2 nm. Une batterie plus généreuse, associée à une puce plus économe, donnerait à Apple une belle occasion d’améliorer l’endurance sans changer les habitudes des possesseurs d’iPhone.

Pourquoi les versions américaines auraient quelques mAh en plus

Les modèles vendus aux États-Unis profiteraient encore d’un petit avantage lié à l’eSIM, puisque depuis l’iPhone 14, Apple y commercialise ses appareils avec une conception dépourvue de tiroir SIM physique. L’espace récupéré à l’intérieur du châssis permet d’intégrer une cellule légèrement plus grande.

Les iPhone 18 Pro sont aussi attendus avec une Dynamic Island plus discrète, un appareil photo principal à ouverture variable et un modem C2 sur certains marchés. La présentation devrait avoir lieu en septembre, période habituelle des grands lancements iPhone.