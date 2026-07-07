Nom d’utilisateur sur WhatsApp : ne faites pas cette erreur en choisissant le vôtre

Vous pouvez désormais choisir un nom d’utilisateur sur WhatsApp qui vous dispensera d’avoir à donner votre numéro de téléphone pour être contacté. Il est toutefois déconseillé d’utiliser le même identifiant que sur Facebook ou Instagram. On vous explique pourquoi.

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WhatsApp vient de lancer les noms d’utilisateur. Réclamée depuis longtemps, cette fonctionnalité permet de choisir un identifiant unique que vous pourrez partager avec un nouvel interlocuteur. Vous n’aurez ainsi plus besoin de communiquer votre numéro de téléphone pour être contacté sur l’application. Votre numéro ne sera plus visible lors de l’ajout à une discussion de groupe ou lors d’un premier échange.

WhatsApp : le nom d’utilisateur permet de cacher le numéro de téléphone

Pour l’instant, seule la réservation du nom d’utilisateur est possible. Le lancement effectif se fera progressivement dans les mois à venir. Trois options s’offrent à vous :

Choisir un nom d’utilisateur unique

Rester joignable uniquement via votre numéro de téléphone

Utiliser votre nom Facebook ou Instagram sur WhatsApp

Cette dernière alternative est toutefois déconseillée, met en garde Consumentenbond. L’association néerlandaise de défense des consommateurs explique qu’en acceptant de réutiliser le même nom que sur Facebook ou Instagram, vous autorisez Meta à croiser davantage d’informations vous concernant, lui permettant d’affiner son ciblage publicitaire.

“Meta combine depuis des années les données de Facebook, Instagram et WhatsApp. Aujourd’hui, Meta renforce encore davantage cette synergie. Précisons que, dans le cas de WhatsApp, cela ne concerne pas le contenu des messages, mais plutôt de nombreuses autres données, comme votre géolocalisation”, souligne l’association. Un ciblage renforcé qui “se fait au détriment de la confidentialité des utilisateurs de la plateforme”.

Pourquoi il est déconseillé de choisir le même nom que sur Facebook ou Instagram

Autre motif d’inquiétude, les noms d’utilisateurs peuvent également simplifier les fraudes par ingénierie sociale. Si un utilisateur reprend le même nom d’utilisateur que sur Facebook ou Instagram, un cybercriminel pourra plus facilement relier son identité WhatsApp à ses profils publics ; et exploiter les informations disponibles en ligne pour usurper son identité ou mener des arnaques ciblées.

Un simple rapprochement entre plusieurs comptes peut ainsi fournir aux fraudeurs des éléments précieux pour rendre leurs attaques plus crédibles. “Imaginez : une personne se nomme Henk Dubois sur Facebook et y affiche fièrement une photo avec sa fille Eva. Il y a de fortes chances qu’elle utilise bientôt le même nom sur WhatsApp. Un escroc pourrait alors contacter Henk, utiliser le nom d’utilisateur WhatsApp d’Eva Dubois, se faire passer pour sa fille et lui soutirer de l’argent”, met en perspective Consumentenbond.

Pour éviter d’en arriver là, Malwarebytes conseille d’opter pour un nom d’utilisateur unique. “Choisissez un nom difficile à deviner, évitez les noms qui correspondent directement à d’autres profils et activez toutes les restrictions de contact supplémentaires disponibles dans l’application”, recommande l’éditeur de logiciels de cybersécurité.

Vous pouvez en effet limiter les informations personnelles visibles par les autres utilisateurs de la messagerie chiffrée dans les paramètres de confidentialité. L’app permet également de contrôler qui peut vous contacter via votre nom d’utilisateur grâce à l’activation d’une clé d’authentification (Paramètres > Compte > Nom d’utilisateur). Ainsi, toute personne souhaitant vous écrire pour la première fois devra connaître à la fois votre identifiant et cette clé.