Windows 11 : cette nouvelle méthode de restauration a un atout majeur

Microsoft teste une nouvelle fonction de récupération de Windows 11 depuis le cloud, permettant de restaurer un PC à partir de sa dernière configuration fonctionnelle. Les pilotes seront automatiquement téléchargés, simplifiant considérablement la remise en état du système.

Les versions préliminaires de Windows 11 permettent aux Insiders d’expérimenter en avant-première les nouveautés de l’OS. Après avoir permis de réduire la taille de la barre des tâches, Microsoft vient d’introduire une nouvelle fonction prometteuse dans la Build 26300.8772 : la restauration depuis le cloud.

Lorsqu’un problème grave empêche Windows 11 de démarrer, plusieurs outils de récupération sont déjà à disposition : la réparation au démarrage, la restauration système (si des points de restauration existent), ou encore la réinitialisation du PC. Des méthodes qui nécessitent toutefois un support d’installation externe (clé USB, image Windows) ou d’avoir activé des fonctionnalités en amont de l’apparition du problème.

Et une fois le PC remis en route, vous risquez de vous retrouver avec des pilotes manquants à réinstaller.

Cloud Rebuild permet de restaurer Windows 11 sans avoir à réinstaller les pilotes manuellement

Pour vous faciliter la vie, Microsoft lance Cloud Rebuild, un outil capable de “restaurer un PC Windows 11 à un état sain et stable en réinstallant complètement le système d’exploitation, même si Windows ne démarre pas”, promet le géant de Redmond. Et de mettre en exergue le principal atout de cette méthode :

“Contrairement à la réinitialisation du PC, la restauration dans le cloud télécharge l’image système Windows cible et les pilotes du périphérique depuis Windows Update. Ainsi, le périphérique redevient pleinement fonctionnel sans support USB, sans image système personnalisée et indépendamment de l’état du système d’exploitation actuellement installé“.

Pour rappel, Windows 11 disposait déjà d’un autre mécanisme de restauration cloud depuis quelques mois. Quick Machine Recovery fonctionne toutefois différemment. Il se lance automatiquement après plusieurs échecs de démarrage et applique un correctif ciblé via Windows Update lorsqu’un problème connu est identifié. De son côté, Cloud Rebuild permet d’enclencher manuellement une réinstallation complète. Il ne s’agit pas d’une correction automatique d’un bug détecté.

Cloud Rebuild se lance depuis l’environnement de récupération Windows (WinRE), via le menu Dépannage > Récupération et désinstallation > Cloud rebuild. Une connexion Ethernet ou Wi-Fi est nécessaire pour contacter Windows Update. L’utilisateur doit ensuite valider la version, l’édition et la langue de Windows cibles, puis un avertissement sur la perte de données avant que la reconstruction ne démarre.