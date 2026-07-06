“Ne tuez pas le disque” : une pétition met la pression sur PlayStation

Alors que Sony a annoncé la fin de la production de disques pour les nouveaux jeux PlayStation, la contestation s’organise. Une pétition déjà signée par plus de 113 000 personnes exhorte le constructeur à conserver le format physique.

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Si Sony est bien décidé à entrer dans l’ère du tout-numérique, la communauté se mobilise pour le faire fléchir. Il y a quelques jours, le géant japonais a annoncé l’arrêt de la production de disques pour les nouveaux jeux PlayStation à compter de janvier 2028. “Cette transition nous permettra de mieux répondre aux attentes de notre communauté en matière d’accès et de pratique des jeux vidéo”, argue le constructeur.

Une justification légère alors que l’annonce a suscité le scepticisme d’une grande partie de la communauté. De nombreux joueurs restent en effet attachés au format physique pour des raisons légitimes. Un disque leur permet de posséder une copie tangible du jeu pour toujours (contrairement aux boîtes avec des codes de téléchargement). Les titres physiques peuvent aussi être donnés, prêtés ou revendus.

Une pétition demande à Sony de ne pas abandonner les disques pour les nouveaux jeux PlayStation

Face à cette décision, une pétition a été lancée sur le site Change.org. Déjà signée par plus de 113 000 personnes, elle demande à Sony de faire machine arrière. “À l’E3 2013, Sony a conquis toute une génération de joueurs en promettant qu’à l’achat d’un jeu PlayStation, on pourrait l’échanger, le vendre, le prêter à un ami ou le ‘conserver pour toujours’, et en raillant ouvertement la concurrence qui tentait de restreindre précisément cette possibilité. Treize ans plus tard, c’est Sony qui la supprime”.

Et les pétitionnaires de détailler la valeur ajoutée du format physique : “Un disque est un jeu physique qui vous appartient. Vous pouvez le prêter, l’échanger, le revendre, l’offrir, le collectionner ou le transmettre à vos enfants. Une boîte contenant uniquement un code de téléchargement, c’est différent. Il s’agit d’une licence numérique dans un emballage plastique. Vous n’en êtes pas propriétaire. Vous louez un accès qui peut être révoqué, et certains ont déjà vu des films achetés supprimés de leur bibliothèque et des jeux retirés de la vente quelques semaines après leur sortie”.

La pétition évoque enfin les emplois menacés par la disparition du format physique comme les détaillants, les distributeurs, les fabricants, les logisticiens, sans oublier l’ensemble du marché de l’occasion, directement impacté par cette évolution. Les collectionneurs ainsi que les boutiques de revente de jeux vont en effet également en pâtir.

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“Signez cette pétition pour demander à Sony de maintenir les jeux sur disque au-delà de 2028, afin que la prochaine génération puisse posséder les jeux auxquels elle joue, et non pas seulement les louer. Si nous ne nous mobilisons pas maintenant, le disque disparaîtra, et avec lui, la liberté de choix”, conclut le texte.