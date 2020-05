Comment savoir quel site de streaming diffuse le film que vous voulez voir ?

Crédit : Pixabay / Pexels

Ce n’est pas une mauvaise chose, bien au contraire, mais le streaming a complètement explosé en France et partout dans le monde ces dernières années. Le choix des sites de vidéo à la demande s’est étoffé et on peut rapidement s’y perdre. Netflix est en général le premier qui vient en tête lorsqu’on parle de streaming et pourtant, il est loin d’être le seul dans l’Hexagone. On pense notamment à Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video, OCS et même Canal+. Le problème est que toutes ces plateformes n’ont pas forcément le même catalogue définitif. Les films et séries peuvent rapidement passer de l’une à l’autre et ne rester sur un site spécifique que pendant une durée indéterminée. Nous allons donc vous expliquer les deux méthodes les plus simples et efficaces pour trouver le film que vous souhaitez voir.

Rechercher le film sur Google

Cela semble évident, mais une simple recherche Google fait bien souvent l’affaire. En effet, l’algorithme de Google est plutôt bien avancé et permet d’afficher les informations importantes à propos d’un film ou d’une série. Par exemple, si on tape « 2012 film » dans la barre de recherche, Google va vous donner les informations principales du long-métrage telles que le synopsis, la date de sortie, le réalisateur, les acteurs, le budget, etc. Cependant, celles-ci ne sont pas très utiles. Si vous cherchez une plateforme sur laquelle trouver un film, c’est que vous avez déjà décidé de le regarder. Vous n’avez donc pas vraiment besoin de savoir quel acteur joue quel personnage ou combien le film a coûté. Ce qui vous intéresse ici, c’est la catégorie intitulée « Disponible sur ».

Pour ce film en question, Google vous propose de le louer ou l’acheter sur Google Play Films et sur YouTube. Le moteur de recherche vous informe également que 2012 est disponible sur Netflix via un abonnement. Le lien de Netflix vous redirige directement vers le film sur la plateforme. Il ne faut pas non plus toujours se fier à la recherche Google. Celle-ci n’affiche toujours pas directement les meilleures sources et elle peut occasionnellement se tromper. C’est là qu’arrive la deuxième solution bien plus efficace.

Utiliser un moteur de recherche de films en streaming

Cette deuxième méthode n’est peut-être pas aussi rapide que la première, mais elle a le mérite d’être plus fiable et de donner davantage de détails. Vous pouvez donc utiliser un moteur de recherche de films et séries en streaming. Le plus populaire en France s’appelle JustWatch. C’est un outil disponible sous la forme d’un site web, mais aussi d’une application iOS et Android. Il répertorie tous les films et séries disponibles dans les « 16 plateformes de VoD et SVoD françaises dont le catalogue de Netflix France, d’Amazon Prime Vidéo France, myTF1 VoD, Canal Play et SixPlay ».

Quand vous utilisez JustWatch, vous pouvez sélectionner les plateformes de votre choix et le site vous listera les films qui y sont diffusés. Vous pouvez aussi taper le nom du film ou de la série dans la barre de recherche. En reprenant l’exemple de la recherche Google, JustWatch vous informe que 2012 est disponible en streaming sur Netflix avec les sous-titres, mais aussi qu’il peut être acheté ou loué sur d’autres plateformes. Il y a aussi toutes les autres informations liées au film.

Il y a également l’outil du Centre national du cinéma qui référence les films, mais les résultats n’ont pas été assez convaincants pour en parler ici. Par exemple, Netflix est exclu des offres VOD que le CNC propose pour le film 2012. Voilà, vous savez dorénavant de quelle manière trouver le site de streaming qui diffuse le film de votre choix.

