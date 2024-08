Comment savoir si quelqu’un a bloqué votre numéro de téléphone ?

Il est frustrant de ne plus pouvoir joindre quelqu’un et de craindre que votre numéro ait été bloqué, surtout que rien ne peut vous permettre d’affirmer avec certitude que c’est bel et bien le cas. Ce guide permettra de confirmer, ou d’infirmer vos soupçons grâce à plusieurs indices.

Dans notre monde hyperconnecté, il n’est pas rare de se retrouver soudainement incapable de joindre un ami, un proche ou un collègue par téléphone. Cette situation peut être source de confusion et de frustration, surtout lorsque vous commencez à suspecter que votre numéro de téléphone a été bloqué. Qu’il s’agisse d’appels qui vont directement à la messagerie vocale ou de messages non délivrés, plusieurs indices peuvent vous indiquer que vous êtes bloqué.

Face à cette incertitude, il est naturel de chercher à comprendre ce qui se passe réellement. Comment savoir avec certitude si quelqu’un vous a bloqué ? Quels sont les signes à surveiller ? Et que faire si vos soupçons se confirment ? Cet article vous guide à travers les différents signes et méthodes pour déterminer si votre numéro a été bloqué, en vous fournissant des conseils pratiques pour naviguer dans cette situation délicate.

Appels qui tombent sur la messagerie

L’un des premiers signes pouvant indiquer que votre numéro a été bloqué, c’est lorsque vos appels sont systématiquement et immédiatement redirigés vers la messagerie vocale. Normalement, lorsque vous appelez quelqu’un, le téléphone sonne plusieurs fois avant que l’appel soit redirigé vers la messagerie vocale. Cependant, si vous êtes bloqué, votre appel sera directement envoyé à la messagerie.

Évidemment, il est important de noter que cela peut également se produire si le téléphone de la personne est éteint ou si elle se trouve en dehors d’une zone de couverture réseau. Ce qui peut vous mettre sur la voie, c’est si cette redirection est systématique, ou bien si d’autres personnes réussissent à joindre votre contact, mais pas vous.

Sonnerie inhabituelle

Un autre signe révélateur que quelqu’un vous a bloqué, c’est si la sonnerie d’appel est inhabituelle. Si vous remarquez que le téléphone sonne une fois (ou une demi-fois) avant d’être redirigé vers la messagerie vocale, cela peut indiquer que votre numéro a été bloqué. Ce phénomène se produit parce que l’appel est rapidement rejeté par le téléphone du destinataire, ce qui entraîne une redirection immédiate vers la messagerie vocale. À nouveau, il convient de vérifier que cela ne se produit pas en raison de problèmes de réseau ou d’un téléphone éteint, il faut donc que cela se produise à plusieurs reprises.

Messages non délivrés

Dans les applications de messagerie comme iMessages ou Samsung Messages, les indices de non-délivrance des messages peuvent également indiquer un blocage. Par exemple, sur iMessages, vous pourriez remarquer que votre message n’est jamais “Livré” ou “Lu”. Cependant premièrement, ces signes ne sont pas infaillibles, car ils peuvent également être causés par des problèmes de réseau ou des paramètres de confidentialité renforcés par le destinataire. Deuxièmement, ils nécessitent que vous communiquiez avec votre contact sur une application qui indique la délivrance des messages, ce qui n’est pas toujours le cas. Cela dépend donc grandement des habitudes de communication que vous avez avec votre contact.

Comportement sur les réseaux sociaux

Le comportement de votre contact sur les réseaux sociaux peut également vous fournir des indices. Si vous remarquez que vous ne pouvez plus voir l’activité en ligne d’une personne, comme ses statuts ou ses mises à jour, ou que vos messages restent non lus, cela peut être un signe de blocage. Par exemple, sur Facebook, si vous êtes bloqué, vous ne pourrez plus trouver le profil de la personne en question, ni envoyer de messages via Messenger. Sur Instagram, il se peut que vous ne puissiez plus voir ses publications ou envoyer des messages directs. Ces changements brusques dans l’accès à leurs profils peuvent indiquer qu’ils ont bloqué votre numéro ou votre compte.

Même si cela n’a a priori rien à voir avec le blocage de votre numéro de téléphone, il est quand même probable qu’une personne qui vous bloque… vous bloque partout. Alors, si vous avez un doute concernant l’un de vos contacts, vérifier ses réseaux sociaux peut être un bon moyen de confirmer ou d’infirmer vos craintes.

Utilisez les appels masqués ou un autre numéro

L’une des méthodes les plus simples pour vérifier si quelqu’un vous a bloqué consiste à essayer de l’appeler en utilisant un numéro masqué ou un autre numéro. Si vous soupçonnez que vos appels sont bloqués, vous pouvez masquer votre numéro en utilisant une option comme *#31# avant de composer le numéro de votre contact. Cette méthode permet de voir si l’appel passe normalement sans être redirigé immédiatement vers la messagerie vocale. Si l’appel sonne normalement avec le numéro masqué, mais est redirigé directement vers la messagerie vocale avec votre numéro habituel, il est probable que votre numéro soit bloqué.

Une autre approche consiste à emprunter le téléphone d’un ami ou d’un membre de votre famille et de tenter d’appeler le contact suspect. Si l’appel passe normalement avec ce numéro différent, mais pas avec le vôtre, c’est un indicateur fort que votre numéro a été bloqué.

Que penser des applications tierces ?

Il existe plusieurs applications tierces qui prétendent pouvoir vous aider à déterminer si vous avez été bloqué. Ces applications analysent les comportements des appels et des messages pour fournir des indices sur un possible blocage. Par exemple, certaines applications peuvent vous avertir si vos messages ne sont jamais délivrés ou si vos appels sont constamment redirigés vers la messagerie vocale. Cependant, il est important d’être prudent lors de l’utilisation de ces services, car ils peuvent parfois être imprécis ou nécessiter des autorisations étendues qui peuvent compromettre votre vie privée.

Il n’existe en réalité aucune application qui puisse vous dire avec précision si un contact vous a bloqué. Il est donc nécessaire de vous concentrer sur les différents indices que nous avons évoqués plus tôt, et d’essayer différentes techniques. Bien entendu, l’idéal reste encore de pouvoir communiquer directement avec la personne pour mieux comprendre la situation, tout en respectant bien entendu sa décision.

💬 Et concernant les SMS ?

Peut-on envoyer un message si notre numéro est bloqué ?

Vous pouvez toujours envoyer un SMS à un contact, même si votre numéro a été bloqué par cette personne, le processus d’envoi fonctionnera de la même manière que d’habitude sur votre téléphone et vous ne recevrez pas de notification indiquant que votre message ne sera pas reçu par le destinataire, comme ça peut être le cas quand vous n’avez pas de réseau par exemple.

Un contact qui m’a bloqué peut-il recevoir mes messages ?

Lorsque votre numéro est bloqué, vos messages ne seront pas reçus par le destinataire. Bien que votre téléphone puisse afficher le message comme “envoyé” ou même “livré”, cela ne signifie pas que le destinataire verra le message. Voici ce qui se passe en général :

“Envoyé” : Cela signifie que le message a quitté votre téléphone et a été transmis au réseau de votre opérateur. Toutefois, si vous êtes bloqué, le message ne parviendra pas au téléphone du destinataire.

: Cela signifie que le message a quitté votre téléphone et a été transmis au réseau de votre opérateur. Toutefois, si vous êtes bloqué, le message ne parviendra pas au téléphone du destinataire. “Livré” : Dans certains cas, votre téléphone peut afficher le message comme “livré” si le message atteint le serveur de l’opérateur du destinataire. Cependant, cela ne garantit pas que le message sera effectivement reçu ou vu par le destinataire si votre numéro a été bloqué.

Indices spécifiques selon les plateformes

Android : Sur les téléphones Android, si vous envoyez un SMS et qu’il est bloqué, vous ne recevrez aucune notification de non-livraison. Votre message apparaîtra comme envoyé et, dans certains cas, livré. Les téléphones Android n’ont pas de moyen natif de vous informer que votre numéro a été bloqué.

: Sur les téléphones Android, si vous envoyez un SMS et qu’il est bloqué, vous ne recevrez aucune notification de non-livraison. Votre message apparaîtra comme envoyé et, dans certains cas, livré. Les téléphones Android de vous informer que votre numéro a été bloqué. iPhone : Si vous envoyez un iMessage et que vous êtes bloqué, l’iMessage (bulle bleue) ne passera pas et sera généralement converti en SMS (bulle verte). Les iMessages seront en bleu seulement si le message a été envoyé via le serveur d’Apple. Mais si le destinataire vous a bloqué, le message sera envoyé sous forme de SMS (bulle verte).

