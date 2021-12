Les 10 films indispensables de Noël sur Netflix, Prime Video, Disney+ et Apple TV+

Crédit : Universal Pictures

Noël approche et comme tous les ans, l’occasion parfaite de se faire les meilleurs films se déroulant pendant les fêtes de fin d’année. Mais les temps changent et nul besoin de zapper à la télévision pour trouver le programme parfait. Les services de streaming proposent la crème de la crème. Aussi bien Netflix que Prime Video, Disney+ et Apple TV+. Histoire de gagner du temps le 25 décembre, la rédaction dévoile sa sélection des meilleurs films de Noël. Dix programmes pour trouver votre bonheur et bien terminer l’année 2021 !

Disney+ Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et Star 8,99€ > Disney+

Le Grinch (Netflix)

Le Grinch, c’est le méchant des fêtes de Noël. Dans ce film d’animation des créateurs de Moi, moche et méchant, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) double le vil personnage. Un personnage plus tendre qu’on ne le pense : une petite fille pourrait lui faire passer l’envie de mettre fin à Noël dans le village de Chouville. Le film parfait pour toute la famille !

Miracle sur la 34e rue (Disney+)

Imaginez. Un homme prétend être le Père Noël, ressemble au Père Noël et passe pour un fou aux yeux du monde entier. C’est l’histoire de Miracle sur la 34e rue : un homme se retrouve interné, clamant être le fameux bonhomme à la tenue rouge. Un jeune avocat, persuadé que ce dernier dit la vérité, décide de le défendre face à la justice.

Maman, j’ai raté l’avion (Disney+)

Doit-on vraiment présenter LE classique de Noël dont vous pouvez louer la maison sur Airbnb ? Maman, j’ai raté l’avion raconte l’histoire du jeune Kevin oublié par ses parents à Noël. Le gamin de 9 ans va devoir repousser des voleurs à travers des pièges espiègles. Un incontournable à retrouver sur Disney+.

Love Actually (Netflix)

Quelle meilleure période que Noël pour célébrer l’amour ? Love Actually, c’est le film choral parfait pour les fêtes de fin d’année. De grandes histoires romantiques au casting prestigieux. Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor, Clin Firth, Liam Neeson, Hugh Grant, Keira Knightley, Alan Rickman…

Le Pôle Express (Netflix)

Et si vous montiez à bord du Pôle Express ? Le film d’animation parfait pour Noël, réalisé par Robert Zemeckis (Forrest Gump, Retour vers le futur…). L’histoire d’un jeune garçon doutant de l’existence du Père Noël. A bord d’un train se dirigeant vers le pôle Nord, notre héros vit des aventures incroyables et croise la route de certains passagers…

L’homme qui inventa Noël (Amazon Prime Video)

Amazon Prime Video n’est pas en reste et propose son film de Noël. Celui narrant les origines de mythes comme Scrooge. On découvre Charles Dickens à l’écriture d’un conte constituant la magie de cette fête célébrée dans le monde entier en puisant dans ses souvenirs.

La Bataille de Noël (Apple TV+)

C’est notre petit chouchou sur Apple TV+. Ce documentaire raconte l’histoire du plus grand fan de Noël, Jeremy Morris, qui souhaite partager les traditions avec tous les habitants d’une petite ville typiquement américaine. Mais ses projets sont déjoués par une association de propriétaires. L’occasion d’une folle aventures interrogeant sur la notion de droits et intérêts. Qui a dit que Noël ne pouvait pas être (un chouïa) politique ?

L’Étrange Noël de monsieur Jack (Disney+)

Doit-on vraiment présenter L’Étrange Noël de monsieur Jack ? Un film portant la marque de Tim Burton et plongeant dans les fêtes de Noël avec un soupçon de gothique. Le parfait croisement entre cette fête et celle d’Halloween accompagné de personnages attachants, de jolies musiques, etc.

Klaus (Netflix)

Klaus, un superbe film d’animation disponible sur Netflix. Une belle histoire dans laquelle un jeune facteur se retrouve à bosser dans une petite ville du pôle Nord. Et vous vous en doutez, le postier va croiser le chemin du Père Noël. Un petit bijou en termes d’esthétique à réserver aux petits comme aux grands !

Lutins d’élite : opération secret du Père Noël (Disney)

Et un petit court-métrage pour bien célébrer Noël. Dans cette production d’animation, la Mère Noël confie une mission cruciale aux lutins. Celle de récupérer un mystérieux objet dans le bureau de son mari, le célèbre Père Noël.