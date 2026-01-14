Cookeo Moulinex : 100 € de remise sur l’un des meilleurs multicuiseurs du marché !

Le multicuiseur star de Moulinex voit son prix chuter chez Boulanger. Le Cookeo CE854B10 passe à 149 € au lieu de 249 € ! Une offre très solide pour s’équiper d’un appareil ultra-polyvalent.

Le Moulinex Cookeo CE854B10 s’adresse avant tout à celles et ceux qui veulent cuisiner maison sans y passer des heures. Grâce à la cuisson sous pression, il permet de préparer des plats complets beaucoup plus rapidement qu’avec une cuisson traditionnelle, tout en conservant les saveurs et les textures.

Pommes de terre en un quart d’heure, risotto en 20 minutes ou couscous en une demi-heure : le Cookeo s’occupe de tout, et sans surveillance ! Il ajuste automatiquement la cuisson, gère la pression et passe en maintien au chaud en fin de programme, ce qui en fait un allié précieux pour les repas du quotidien comme pour les grandes tablées.

6 modes de cuisson et 80 recettes intégrées : l’allié parfait

Ce modèle propose 6 modes de cuisson (cuisson sous pression, mijoter, rissoler, vapeur, réchauffer, maintien au chaud) couvrant ainsi la majorité des besoins du quotidien. Son écran affiche des recettes guidées pas à pas, ce qui est idéales pour se lancer sans trop se poser de questions, même quand on manque d’inspiration.

Avec sa cuve céramique antiadhésive de 6 L, amovible et compatible avec le lavage au lave-vaisselle, le Cookeo est conçu pour simplifier aussi bien la préparation que le nettoyage. Le panier vapeur inclus permet en plus une cuisson plus saine, sans ajout de matières grasses.

Profitez-en vite !

À 149 €, le Cookeo Moulinex CE854B10 devient l’un des meilleurs rapports qualité/prix dans l’univers des multicuiseurs. Sa grande capacité, sa simplicité d’utilisation et ses recettes intégrées en font un appareil aussi pratique pour les débutants que pour les familles pressées.

