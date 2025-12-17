Grosse remise chez Google : ce pack Pixel 10 + écouteurs sans fil Buds 2a tombe à 699 € !

La Fnac propose une offre particulièrement avantageuse sur ce pack réunissant le Pixel 10 et les Buds 2a. Affiché à 699 € au lieu de 1 048 €, il permet de s’équiper d’un smartphone récent et d’écouteurs sans fil à réduction de bruit pour un prix défiant toute concurrence !

Google frappe fort avec ce pack Pixel 10 accompagné des Buds 2a, affiché à 699 € au lieu de 1 048 €. Une remise conséquente qui permet de repartir avec un smartphone haut de gamme récent et des écouteurs à réduction de bruit, pour un prix bien inférieur à l’achat séparé des deux produits. Une offre particulièrement intéressante pour celles et ceux qui veulent un écosystème cohérent et prêt à l’emploi.

Le Pixel 10 incarne la vision de Google en matière de smartphone : un appareil fluide, puissant et très orienté photo. Associé aux Buds 2a, pensés pour une intégration parfaite avec l’assistant Google et les services de la marque, ce pack vise clairement les utilisateurs à la recherche d’une expérience fluide au quotidien.

Google Pixel 10 : un smartphone pensé pour la photo et l’IA

Le Pixel 10 mise sur un écran OLED Actua de 6,3 pouces, lumineux et fluide, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une excellente lisibilité, même en plein soleil. Il embarque également le processeur Google Tensor G5, épaulé par 12 Go de RAM, qui assure une navigation rapide, une bonne gestion du multitâche et une optimisation poussée des fonctions d’IA sous Android 16. L’autonomie dépasse facilement la journée, avec une recharge rapide permettant de récupérer une bonne partie de batterie en une trentaine de minutes.

Côté photo, Google reste fidèle à sa réputation avec un triple module arrière polyvalent, capable de gérer le grand angle, l’ultra grand angle et le téléobjectif avec un zoom de qualité. La vidéo est également au rendez-vous, avec de la 4K jusqu’à 60 images par seconde, aussi bien à l’arrière qu’à l’avant.

Les Buds 2a complètent parfaitement l’ensemble. Ils proposent une réduction de bruit active, une bonne autonomie (jusqu’à 27 heures avec le boîtier) et une intégration poussée avec les services Google. Résistants à l’eau et à la transpiration, ils conviennent aussi bien aux appels qu’à l’écoute musicale ou aux trajets quotidiens.

Pourquoi ce pack Pixel 10 + Buds 2a mérite votre attention ?

À 699 €, ce pack Pixel 10 + Buds 2a affiche un rapport équipement/prix très agressif. Il permet de profiter d’un smartphone performant, accompagné d’écouteurs sans fil efficaces, le tout dans un écosystème parfaitement optimisé. Une offre très intéressante offerte par la Fnac en cette fin d’année, pour s’équiper sur le long terme sans payer le prix fort.

