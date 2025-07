Copilot Vision peut désormais surveiller tout ce qui se passe sur l’écran de votre ordinateur

© Tom’s Guide

Microsoft introduit une évolution majeure de Copilot Vision sur Windows 11. Avec cette nouvelle version, l’assistant est désormais capable de surveiller tout ce qui se passe sur l’écran de votre ordinateur, et ce, en temps réel. Cela lui permet d’apporter une assistance encore plus contextualisée, similaire à un partage d’écran lors d’un appel vidéo.

Comment activer cette nouvelle option ?

Avec cette mise à jour, Microsoft étend les capacités de l’intelligence artificielle de Copilot à l’ensemble du bureau. Ce nouveau mode d’observation, baptisé « Desktop Share », s’active facilement. Il suffit de cliquer sur une icône en forme de lunettes au sein de l’application Copilot, puis de sélectionner l’écran ou la fenêtre que vous souhaitez partager avec l’IA.

Contrairement à la fonction Recall, connue sous le nom « Retrouver » en français, qui enregistre automatiquement des captures d’écran, Copilot Vision ne s’active que si l’utilisateur le décide. À tout moment, il est possible d’interrompre le partage d’écran en cliquant simplement sur un bouton « Stop » ou sur une croix.

Une fois activé, Copilot Vision observe le contenu de votre écran et propose des réponses adaptées à la situation. L’assistant peut par exemple aider à corriger un document, donner des conseils sur un projet artistique ou accompagner un utilisateur dans un jeu vidéo. Copilot peut vous guider vocalement, expliquer la signification d’un message d’erreur ou même détailler comment effectuer des actions précises dans des logiciels comme Excel.

Il est même désormais possible de lancer ce mode de partage d’écran pendant une conversation orale avec Copilot. Il suffit d’un clic sur l’icône dédiée pour permettre à l’assistant d’avoir une vision directe de votre écran et répondre de manière encore plus pertinente.

Cette innovation s’inscrit dans une volonté plus large de Microsoft de rendre Copilot plus intelligent et plus réactif dans Windows 11. Elle vient notamment enrichir le système « Highlights », qui suggère déjà du contenu en fonction des usages en cours.

La distribution de cette version améliorée se fait progressivement via le Microsoft Store, et concerne pour l’instant les membres du programme Windows Insider. Seules les régions où Copilot Vision est activé sont concernées, avec la version 1.25071.125 ou supérieure.

Microsoft prévoit d’étendre progressivement la disponibilité de cette nouveauté à un plus grand nombre d’utilisateurs dans les semaines à venir.

