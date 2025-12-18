Google Maps relance une fonctionnalité regrettée, les usagers ont été entendus

Il y a un an, Google Maps avait supprimé les stations de ski, les pistes et les remontées mécaniques. De quoi provoquer une véritable levée de bouclier. Pour calmer la grogne, le géant de la cartographie a finalement réinjecté ces informations dans son application.

Google Maps s’enrichit régulièrement de nouvelles options, à l’instar du mode d’économie d’énergie et des fonctionnalités s’appuyant sur Gemini. L’application de cartographie fait aussi souvent le ménage. L’an dernier, Google avait notamment décidé de supprimer purement et simplement les informations relatives aux pistes de ski, estimant que la majorité des usagers privilégiaient plutôt les cartes fournies par les stations de ski.

De quoi provoquer l’indignation des skieurs. Une pétition a même été lancée sur Change.org, récoltant près de 3000 signatures. “La suppression des remontées mécaniques de Google Maps est plus qu’un simple désagrément : elle perturbe le quotidien des montagnards et nuit au tourisme”, dénonce le texte qui estime que les remontées mécaniques et les téléphériques sont des moyens de transport publics essentiels tant pour les touristes que pour les locaux.

Google Maps réintroduit les informations sur les pistes de ski

“Faisons pression collectivement sur Google pour qu’il reconnaisse la valeur des infrastructures de transport en montagne, au même titre que les autres systèmes de transport, et qu’il les réintègre sur Google Maps”, martèle la pétition. La firme de Mountain View a aussi reçu de nombreuses plaintes de personnes qui regrettaient la disparition de ces informations sur l’application de navigation. De quoi la faire plier.

“Nous remettons les remontées mécaniques et les pistes de ski cet hiver”, annonce Google dans les colonnes du site POWDER. Les personnes préparant leurs vacances d’hiver pourront ainsi trouver facilement les pistes, les remontées mécaniques et les chalets, comme auparavant.

En plus de restaurer ces informations manquantes, le géant en a profité pour enrichir son service avec des images satellite et aériennes. Et d’ajouter des données fournies par les stations de ski comme l’emplacement des points de dépose des télésièges et les terminus de pistes.

Si votre station n’est pas cartographiée sur Google Maps, vous pouvez vous tourner vers d’autres applications :