Test de l’iPhone 16 : compact, puissant, excellent ?

Le plus compact des iPhone conserve ses dimensions agréables en main. Mieux, il s’offre une puce qui lui accorde plus de puissance qu’il n’en faut, tout en assurant une bonne autonomie. La partition photo progresse aussi, malgré un manque de taille. Faut-il craquer ?

8,5/10 Apple iPhone 16 969€ Voir le verdict Le design compact et coloré à la finition parfaite

La puce A18 puissante et efficace

Le bouton Action personnalisable

La compatibilité Wi-Fi 7

La partition photo solide et performante

La promesse d’Apple Intelligence

La dalle excellente… Mais toujours limité à 60 Hz, en 2024…

Deux modules photo seulement sur un appareil de ce prix

Le nouveau bouton "Photo" pas toujours pratique

Apple Intelligence n’est qu’une promesse lointaine

L’iPhone 16 aurait presque des airs d’iPhone mini… Tout est dans le presque. Petit frère de la gamme des smartphones dévoilé par Apple lors de son traditionnel événement de la rentrée, c’est désormais l’iPhone le plus compact d’Apple – si on met de côté l’iPhone SE, qu’on oublie volontairement tant il paraissait déjà dépassé à son lancement, en 2022.

L’iPhone 16 embarque donc une puce tout neuve, améliore son design intérieur pour moins chauffer, gagne en réparabilité, travaille son autonomie, affiche de jolies couleurs et se pare d’une dalle OLED prometteuse, tout cela dans un boîtier compact et léger… Voilà qui pourrait en séduire plus d’un. Que vaut-il ?

💸 Prix : combien coûte l’entrée du haut de gamme iPhone ?

Petite poucet du quatuor de smartphones dévoilés par Apple à l’occasion de sa traditionnelle conférence de septembre, l’iPhone 16 est assez logiquement le moins cher, celui qui fixe le prix d’entrée dans la gamme 2024.

Comme chaque année, c’est la capacité de stockage qui définit le tarif, et comme l’an dernier Apple propose trois déclinaisons, qui s’étalent de 128 à 512 Go.

iPhone 16, 128 Go : 969 euros

iPhone 16, 256 Go : 1 099 euros

iPhone 16, 512 Go : 1 349 euros

Comme l’iPhone 16 Plus, le modèle le plus compact est proposé en cinq finitions : Outremer, Sarcelle, Rose, Blanc et Noir. Notre modèle de test « sarcelle » est des plus jolis.

🎛️ Caractéristiques techniques : un vrai nouveau SoC

Les iPhone 16 et 16 Plus occupent l’entrée de gamme des iPhone 2024. Néanmoins, contrairement aux années précédentes Apple ne leur réserve pas la version du SoC Pro de la génération précédente.

L’A18 est la nouvelle puce d’Apple, la version mobile du SoC M4 qu’on a déjà vu dans les iPad Pro et qui devrait arriver incessamment dans les Mac. C’est la première puce pour iPhone à utiliser l’architecture ARMv9.2, annoncée par ARM en 2021, et qui s’installe peu à peu sur le marché. Elle s’accompagne de gain de performances substantielles et de davantage de sécurité.

Pour la partie CPU, les deux puces embarquent six cœurs, répartis en deux cœurs haute performance et quatre cœurs basse consommation. En fait, la différence entre l’A18 et l’A18 Pro se fait au niveau de la partie GPU. Là où les iPhone Pro et Pro Max bénéficient de six cœurs GPU, on n’en trouve que cinq pour l’A18 des iPhone 16 et 16 Plus. L’iPhone 16 a également droit à 8 Go de mémoire vive, comme ses grands frères.

Gravé avec le processus 3 nm (N3E), de TSMC, l’A18 est censée apporter de beaux progrès en matière de performances. Apple annonce ainsi que la partie processeur central est jusqu’à 30% plus performante que celle de la puce A16 Bionic, qui était présente dans l’iPhone 15. Plus intéressant encore, le CPU peut offrir le même niveau de performance que l’A16 Bionic, tout en consommant 30% d’énergie en moins.

Par ailleurs, la partie graphique, qui gère nativement l’accélération matérielle des rendus en ray-tracing, doit être jusqu’à 40% plus performante que celle de l’A16 Bionic. Et quand on lui demande les mêmes performances qu’à la puce de l’iPhone 15, ce sont 35% d’énergie en moins qui sont consommés…

La partie Neural Engine, qui est en charge des calculs « intelligents », embarque 16 cœurs, comme sur la puce précédente, mais ils sont jusqu’à deux fois plus rapides pour les tâches de machine learning que l’A16 Bionic. Un bond en avant gigantesque qui tombe à point nommé puis Apple prévoit d’introduire Apple Intelligence peu à peu. La France pourrait y avoir droit courant 2025.

Apple Intelligence est un point important. Cependant, nous ne l’aborderons pas plus loin car il est inutile de parler plus longuement des absents. Mais il est clair qu’en sortant des iPhone taillés pour Apple Intelligence mais qui en sont dépourvus, Apple sort une version d’iOS 18 à laquelle il manque un nouveau pilier essentiel. Un effort, qui devrait permettre au nouvel mobile OS d’Apple de concurrencer Android 14 tel qu’il est présenté dans les Pixel 9, de Google, et les Galaxy S24, de Samsung.

Ecran : 6,1 pouces, OLED Super Retina XDR

6,1 pouces, OLED Super Retina XDR Définition et résolution : 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp

2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp Processeur : A18

A18 Mémoire vive : 8 Go

8 Go Capacités de stockage : 128, 256 et 512 Go

128, 256 et 512 Go Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB, USB-C 2.0, Qi2/MagSafe, GPS bi-bande, NFC

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB, USB-C 2.0, Qi2/MagSafe, GPS bi-bande, NFC Grand-angle : 48 Mpixels, f/1.6, équivalent 26 mm

48 Mpixels, f/1.6, équivalent 26 mm Ultra-grand-angle : 12 Mpixels, f/2.2, équivalent 13 mm

12 Mpixels, f/2.2, équivalent 13 mm Caméra frontale : 12 Mpixels, f/1.9

12 Mpixels, f/1.9 Batterie : 3 561 mAh

3 561 mAh Puissance de charge : 25 W

25 W Dimensions : 14,76 x 7,16 x 0,78 cm

14,76 x 7,16 x 0,78 cm Poids : 170 g

170 g Résistance : IP68, Ceramic Shield (2 e génération)

IP68, Ceramic Shield (2 génération) Sécurité : Face ID (reconnaissance faciale 3D)

Face ID (reconnaissance faciale 3D) Système : iOS 18

Apple continue de proposer la même quantité de stockage. On conseillera d’éviter l’option 128 Go, sauf à ne pas avoir beaucoup de photo et de grosses applications. Si vous aimez conserver le plus possibles de clichés sur l’appareil et ne pas avoir à décharger les applications peu utilisées, mieux vaudra opter pour 256 ou 512 Go… Même si chez Apple le prix à payer est toujours élevé.

Quoi qu’il en soit, il y a une bonne nouvelle du côté de la connectique. Non, le port USB-C n’est pas compatible avec la version 3.2 génération, mais seulement 2.0 mais ce n’est un souci que si vous transférez des fichiers en filaire. En revanche, Apple saute enfin le pas du Wi-Fi 7, même s’il semblerait que pour l’instant la largeur maximale des canaux utilisables soit de 160 MHz, soit celle du Wi-Fi 6E.

Par ailleurs, Apple a fait en sorte que la charge sans-fil soit un peu plus performante. On ne s’en plaindra pas, même si l’efficacité énergétique d’un câble classique est toujours meilleure.

Enfin, rappelons que l’iPhone 16 est certifié IP68, et est plus précisément donné pour pouvoir survivre à une immersion de 30 minutes à six mètres de profondeurs. Si on vous déconseille vivement de vous en servir comme appareil photo sous-marin sans protection, il devrait donc pouvoir survivre à un séjour bref et accidentel dans l’eau… Les façades sont par ailleurs protégées par du Ceramic Shield de deuxième génération. Un matériau développé par Apple en partenariat avec Corning, qui mélange verre et céramique pour encore plus de résistance aux chocs et rayures.

Clôturons ce point par l’indice de réparabilité. Il est de 8,1/10 pour l’iPhone 16. Sans que cela soit le meilleur indice du marché, c’est un net progrès par rapport au 7,5/10 de l’iPhone 15. Le progrès tient en partie au nouveau procédé qui permet de maintenir en place des composants comme la batterie. Il ne s’agit plus d’une colle difficile à ôter mais d’un adhésif électrosensible. Même iFixit s’est émerveillé de l’utilisation de cette technologie a priori développée par Tesa.

L’iPhone 16 Pro Max et l’iPhone 16, côte à côte…

🧑‍🎨 Design : deux changements, deux boutons…

Depuis l’iPhone 12, Apple décline le même design inspiré des iPhone 4 et suivants. Des tranches métalliques (en aluminium recyclé, en l’espèce) verticales, franches, arrondies aux angles, qui offrent une prise en main très confortable.

L’iPhone 16 est désormais le seul de la gamme à conserver un boîtier aussi compact. Il conserve les mêmes dimensions, au dixième de millimètre près, que l’iPhone 15, mais perd un gramme, 170 g. Il est de loin le plus facile à tenir en main si vous n’avez pas de grands doigts.

Les iPhone 16 et 16 Plus ont droit à une finition colorée, qui égaye agréablement les côtés et la façade arrière. Elle intègre toujours deux modules photo à l’arrière, qui sont désormais alignés afin que l’iPhone 16 puisse prendre des photos et des vidéos spatiales, qui pourront être regardées ensuite dans des casques de réalité virtuelle, comme le Vision Pro.

Pour le reste, l’impression esthétique est la même, et on ne constate que deux changements sur les tranches. Le bouton, qui permettait de passer en mode Vibreur, est désormais remplacé par le bouton Action, introduit dans les modèles Pro l’an dernier. Vous pouvez toujours lui allouer un rôle : lancer un raccourci, activer la lampe torche, etc. Le bouton était pratique l’an dernier pour accéder à l’appareil photo plus rapidement. Désormais, il faudra lui trouver un autre rôle puisque l’iPhone 16, comme les autres modèles sortis cette année, a droit au bouton de Commande de l’appareil photo.

Ce mélange de bouton physique et de surface tactile est ouvert aux développeurs tiers, mais pour l’instant, il vous permet de contrôler l’application Appareil photo. Une ou deux pressions ouvre l’appli, et ensuite il est possible de contrôler différentes options comme l’ouverture, l’exposition, etc. Objectivement, après quelques semaines d’utilisation le retour est mitigé. Positionné pour être accessible qu’on tienne l’iPhone verticalement ou horizontalement, le bouton n’est pas placé de manière optimale.

Toutefois, si on aime avoir un bouton physique pour certaines tâches, et ne serait-ce que déclencher la prise de vue, Apple aurait-il vraiment pu faire mieux ? Mais tout ça n’est peut-être qu’une question d’habitude…

🖥️ Affichage : une dalle excellente et confortable, mais toujours à 60 Hz

Apple a mis du temps pour passer à l’OLED, mais depuis que la bascule a été faite, il s’assure que les dalles soient de qualité, avec une excellente restitution des couleurs et une bonne luminosité. Cette dalle de 6,1 pouces est de celles qui offrent un parfait compromis entre taille d’affichage et encombrement. Même si celle du 16 Pro, avec ses 6,3 pouces, est plutôt plaisante également.

Quoi qu’il en soit, nous avons relevé une luminosité maximale stable de 1 323 cd/m2, ce qui est très confortable pour consulter le contenu affiché, même les jours de plein soleil. Le contraste est, lui, réputé infini. La justesse des couleurs est très bonne. Le Delta E 2000 que nous avons mesuré grâce à notre sonde est de 2,23. Très en deçà de la limite de 3 à partir de laquelle l’œil humain fait la différence entre une couleur et la valeur affichée.

Rien à redire sur cet écran du coup ? Eh bien, un peu. Parce qu’Apple s’entête à conserver un taux de rafraîchissement fixe et bas, à 60 Hz. Les iPhone Pro ont droit à la technologie Pro Motion qui permet de faire varier la vitesse d’affichage de 1 à 120 Hz. C’est donc un choix voulu, une manière de construire des différences de gamme. Mais difficile de ne pas grincer des dents quand la concurrence sous Android propose des smartphones d’entrée de gamme avec des dalles à 120 Hz… Bref, Apple fait de la résistance, et ça commence à se voir.

🚀 Performances : une puce pour jouer et l’IA ?

L’A18 est donc une version « light » de l’A18 Pro. Au quotidien, mais c’est vrai depuis bien longtemps maintenant, la fluidité est sans faille. L’interface d’iOS 18 est réactive, défile souplement, sans anicroche, sans ralentissement. Les applications se lancent rapidement, en quelques secondes, le passage d’une appli à une autre est également rapide.

Les applications gourmandes en ressources, comme les jeux en 3D, sont splendides. Les titres qui bénéficient du ray tracing ne sont pas encore si nombreux que ça, mais le résultat est assez bluffant. On a clairement l’impression d’avoir sous les yeux des graphismes dignes d’une console performante.

Pour mettre quelques chiffres sur les performances de l’A18, nous avons réalisé des mesures avec Geekbench 6. Afin de montrer les progrès générationnels et les différences entre l’A18 et l’A18 Pro, nous comparons donc les résultats de l’iPhone 16 à ceux des iPhone 15 et 16 Pro Max.

Comparé à son prédécesseur direct, l’iPhone 16 délivre pour la partie CPU 48% de performances en plus et pour la partie graphique pas loin de 22%.

D’autres tests, dédiés à la partie GPU, comme GFXBench, accordent selon les scènes de rendu entre 25 et 56% de performances en plus par rapport à l’iPhone 15. Mais ce qui est encore plus intéressant est que les performances graphiques de l’iPhone 16 semble bien plus stables quand on sollicite le SoC pendant longtemps.

En regardant de plus près, on constate que les performances basses de l’A18 sont quasi équivalentes aux meilleures performances de l’A16 Bionic. Tandis que le pourcentage de stabilité avancé est exceptionnel, à plus de 95% contre plus de 67% seulement pour le SoC précédent.

Les améliorations apportées à l’A18 et à la structure de dissipation de la chaleur en aluminium semblent donc porter leurs fruits. L’iPhone peut chauffer un peu mais jamais de manière gênante.

L’iPhone 16 peut en tout cas venir à bout de toutes les applications que vous lui soumettrez, et devrait avoir assez de puissance pour exécuter les tâches liées à Apple Intelligence, même si pour cela il faudra être patient, et avoir l’impression, une fois encore, qu’Apple a raté le premier train.

📷 Photo : solide, en progrès, mais limité…

On passera volontairement sur les photos et vidéos spatiales, qui sont peut-être le futur de la photographie, mais pour l’heure les terminaux compatibles ont encore un taux de pénétration fort bas. On continuera à grincer des dents en constatant que malgré le prix de départ plutôt élevé de l’offre iPhone 16 et 16 Plus, on ne trouve toujours que deux modules caméras arrière. Ce qui nous laisse avec un ultra-grand-angle (équivalent 13 mm) et un grand-angle (équivalent 26 mm). Il suffit de passer quelques heures à se promener avec l’iPhone 16 en main pour se rendre compte qu’il manque cruellement d’un téléobjectif digne de ce nom, malgré la possibilité de zoom supplémentaire offerte par le capteur de 48 Mpixels.

Les clichés produits sont correctement détaillés, avec un piqué honnête, les couleurs bonnes et justes. On apprécie également le travail fait sur l’exposition, et les nuances offertes par ce module principal dans la reproduction des zones de lumière et d’ombre.

Quand la lumière réduit, les clichés sont agréables, même si le traitement numérique aboutit parfois à des aplats assez laids quand on zoome dans l’image. Saluons au passage le mode macro disponible sur les deux focales.

Le grand-angle reproduit parfaitement les couleurs en pleine lumière, avec toutes les nuances et dégradés.

L’ultra-grand-angle justement n’a pas la chance du module principal. Il conserve un capteur d’une définition de 12 Mpixels. Heureusement, Apple lui a attribué une optique qui ouvre un peu plus que sur la génération précédente (f/2.2 contre f/2.4). Cela laisse donc entrer plus de lumière. L’autofocus est aussi revu, et Apple peaufine donc ce point fort. Les clichés produits sont plus qu’honnêtes, quand la lumière ne manque pas, même s’il est difficile de faire la différence avec ce que l’iPhone 15 pouvait proposer. En revanche, quand la lumière vient à manquer davantage, on remarque que l’iPhone 16 a fait de jolis progrès. Tout n’est pas toujours exploitable, mais on gagne en détail et les couleurs sont un peu plus justes également. Il y a donc du progrès, mais doucement…

En haut à gauche, l’ultra-grand-angle, en haut à droite, le grand-angle. Le zoom x2 permis par le capteur 48 Mpixels en bas à gauche, et à droite le zoom x10 en numérique. Le résultat est correct mais pas exploitable en tirage papier.

Les styles photographiques s’améliorent, prennent de la profondeur et méritent réellement que vous preniez le temps de les prendre en main et éventuellement de les personnaliser, même si on aimerait parfois pouvoir prévoir des sortes de profil. Admettons néanmoins que si on veut ce genre de post-traitement avancé, on le fera plutôt sur un ordinateur.

Côté vidéo, la stabilisation des iPhone 16 est toujours aussi bluffante, et les résultats en 4K à 60 images par seconde sont très bons en pleine lumière et très corrects en basse lumière. Vous pourrez également jouer avec la fonction de Mix audio, qui permet de travailler automatiquement la piste son pour isoler les voix enregistrées. On aimerait un peu plus de possibilité de réglages, mais l’automatisation est assez surprenante par la qualité de ses rendus, malgré quelques petits ratés ponctuels.

🔋 Autonomie : bien, mais peut vraiment mieux faire

Depuis l’iPhone 11, et à l’exception des iPhone mini, les smartphones d’Apple se classent définitivement parmi les plus endurants du marché. Apple a fait des progrès, mis des batteries plus grosses, optimisées ses puces, etc.

L’iPhone 16, avec une batterie somme toute assez petite, se sort très bien de l’exercice. Il n’est pas nettement en progrès par rapport à la génération précédente, mais tient sans souci tout une journée, voire un peu plus si vous n’abusez pas des usages gourmands que sont le GPS ou le jeu. Le partage de connexion dans le train pourrait aussi amputer sévèrement l’autonomie globale.

Néanmoins, lors de notre test d’autonomie en lecture vidéo 4K, l’iPhone 16 a tenu 18h21. Ce n’est clairement pas un roi de l’autonomie, et il fait bien moins bien que l’iPhone 16 Pro Max et ses 27h37, mais la journée devrait bien se passer.

La recharge est, elle, toujours aussi lente. Surtout si on tourne la tête du côté de Xiaomi et de ses records de vitesse. Ici, il faudra compter 32 minutes pour atteindre les 50% et pas moins de 115 minutes pour les 100%. C’est l’un de ces points où on aimerait voir les iPhone progresser dans les années à venir. La recharge est une friction, une contrainte, la réduire ou la repousser est un vrai enjeu de confort d’utilisation.

⚖️ Notre verdict du test de l’iPhone 16