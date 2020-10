Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves est la star de ce nouveau teaser

Keanu Reeves dans le nouveau teaser de Cyberpunk 2077 – Crédit : Geoff Keighley / Twitter

En 2077, qu’est-ce qui fait de quelqu’un un criminel ? C’est la question que vous pose Keanu Reeves dans ce nouveau teaser de Cyberpunk 2077. Il ne s’agit pas du personnage Johnny Silverhand interprété par Keanu Reeves, mais bel et bien de l’acteur lui-même. Nul besoin de vous dire que la hype continue de monter auprès des joueurs qui attendent avec impatience la sortie du jeu en open-world dans l’univers dystopique et cyberpunk de Night City le 19 novembre prochain.

D’après Keanu Reeves, « vous pouvez devenir n’importe qui à Night City »

Le teaser a été dévoilé en avant-première à l’occasion de la Game 1 des Finales NBA 2020. Keanu Reeves est le narrateur de ce teaser qui ne présente pas de gameplay, mais qui nous plonge dans l’ambiance sombre et violente de Night City avec la chanson Bad Guy de Billie Eilish en fond.

Cyberpunk 2077 ad with Keanu Reeves that just showed in the NBA Finals Game 1. pic.twitter.com/pnRmPePm2b — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 1, 2020

Comme Keanu Reeves l’annonce, « vous pouvez devenir n’importe qui à Night City ». En effet, les options de personnalisation sont tellement poussées que les joueurs pourront même customiser les parties intimes de leur personnage. Contrairement à The Witcher 3 développé par le même studio qui est CD Projekt RED, vous ne suivrez pas l’aventure d’un protagoniste prédéfini. Il s’appelle V, mais vous serez libre de choisir son genre, son apparence, ses compétences et son passé.

Keanu Reeves termine la narration de ce teaser épique en déclarant « saisissez le moment et mettez-y feu ». Il monte ensuite à bord d’une voiture sportive. Pour rappel, l’histoire de Cyberpunk 2077 sera un peu plus courte que celle de The Witcher 3 qui est déjà aux alentours de 50 heures. Le nouvel action-RPG de CD Projekt RED sera disponible le 19 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Il sera jouable sur les Xbox Series X / S et PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité, mais la version améliorée du jeu pour les consoles next-gen uniquement sortira un peu plus tard.

Source : GameSpot