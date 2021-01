Cyberpunk 2077 : Un bug présent depuis la sortie contourné par un site web

Le lancement de Cyberpunk 2077 a fait du bruit, beaucoup de bruit. Le jeu a été mis en vente alors qu’il n’était clairement pas prêt. Résultat, un nombre incalculable de bugs est venu gâcher l’expérience des joueurs. Le jeu a même été considéré injouable sur PS4 et Xbox One, et a été retiré de la vente d’abord par Sony, puis par Microsoft. Bien que certains bugs soient d’ores et déjà corrigés, dont le fameux problème de sauvegardes corrompues, beaucoup d’entre eux sont toujours là. Cela n’empêche pas le jeu de se vendre comme des petits pains, malgré les nombreuses plaintes envoyées par les joueurs. Aujourd’hui, l’un des bugs récurrents vient d’être contourné non pas par CD Projekt Red, mais pas la communauté de fans.

Crédits : CD Projekt Red

Le bug en question concerne l’achat de vêtements dans Cyberpunk 2077. Lorsque le joueur parcourt les vêtements dans une boutique, il n’est pas rare que le vêtement en question ne s’affiche pas, rendant l’achat « aveugle ». Si vous avez déjà joué jeu, vous avez probablement rencontré ce bug. Bien que ce problème soit certes embêtant, on ne parle pas ici d’un bug critique. Cependant, il s’additionne à des dizaines d’autres et contribue à gâcher l’expérience de jeu. Bien que CD Projekt Red travaille déjà sur les bugs du jeu, le studio va bien entendu devoir prioriser, face au nombre titanesque de soucis que rencontre le jeu. Et les « petits » bugs comme celui-ci pourraient bien passer en dernier dans la file d’attente.

Cyberpunk404 : le site web dédié à la mode dans l’univers de Cyberpunk 2077

Le site web cyberpunk404.net, dédié aux styles vestimentaires présents dans Cyberpunk 2077, propose un système permettant de visualiser les vêtements, de les assembler, et donc de planifier la tenue vestimentaire de V, le personnage principal du jeu. La totalité des vêtements disponibles dans le jeu y sont répertoriés, permettant de tester toutes les combinaisons possibles. Le site dévoile même dans quelle boutique le joueur peut trouver les vêtements, et à quel prix les acheter. Cerise sur le gâteau, le site propose également une section « inspiration », où le site propose des idées de tenues complètes.

La personnalisation étant la base des jeux de rôle comme Cyberpunk 2077, ce bug est naturellement agaçant pour les joueurs. Cyberpunk404.net a le mérite de proposer une solution externe simple et efficace. Cela permet aux joueurs de personnaliser leur personnage sans la frustration causée par ce bug.

Source : Screenrant