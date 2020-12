Cyberpunk 2077 : Nouveau problème lié aux sauvegardes

Cyberpunk 2077 connait décidément un lancement catastrophique. Après avoir suscité les attentes les plus élevées depuis des années pour un jeu vidéo, le titre connait maintenant l’un des lancements les plus difficiles. Après avoir repoussé plusieurs fois la date de sortie, au détriment des conditions de travail des développeurs, le jeu de CD Projekt Red a fini par sortir… Trop tôt. Les versions PS4 et Xbox One ont notamment beaucoup fait parler, poussant Sony et Microsoft à retirer le jeu de leurs plateformes respectives et rembourser les joueurs. Aujourd’hui, la liste des problèmes s’allonge pour Cyberpunk 2077, qui rencontre désormais des soucis de sauvegardes.

Crédits : cyberpunk.net

Depuis plusieurs années, et l’invention de la sauvegarde, il est possible de reprendre son jeu là où l’on s’est arrêté. Ce système est devenu un standard pour le jeu vidéo, et est considéré comme acquis. Dans certains jeux, la plupart en réalité, le poids de la sauvegarde augmente au fil de la progression du joueur dans le jeu. Le fichier doit en effet stocker de plus en plus d’informations, et sa taille augmente donc proportionnellement à l’avancée du joueur dans le jeu. Et c’est là que le bât blesse pour Cyberpunk 2077.

Le jeu semble en effet rencontrer des problèmes de corruption de sauvegardes. Certains retours de joueurs indiquent que les sauvegardes rencontrent des problèmes après avoir atteint la taille de 8MB. Non seulement la progression ne peut plus être sauvegardée avec succès, mais en cas d’écrasement d’une précédente sauvegarde, il n’est plus possible de récupérer l’ancienne progression.

Cyberpunk 2077 : Un problème de sauvegarde qui semble volontaire

Le message affiché est le suivant : « Malheureusement, la sauvegarde est endommagée et ne peut pas être récupérée. Veuillez utiliser un fichier de sauvegarde plus ancien pour continuer à jouer et essayez de conserver une quantité moindre d’objets et de matériaux d’artisanat. Si vous avez utilisé le glitch de duplication d’éléments, veuillez charger un fichier de sauvegarde non affecté par celui-ci. La limite de taille du fichier de sauvegarde pourrait être augmentée dans l’un des futurs correctifs, mais les fichiers corrompus resteront ainsi. »

Ce qui saute aux yeux dans ce message, c’est qu’il semble indiquer que cette limitation est volontaire. Un choix extrêmement étrange de la part de CD Projekt Red. En effet, Cyberpunk 2077 encourage l’exploration et la récupération d’objets en tout genre. Cette limitation est donc totalement à l’inverse de l’esprit du jeu. De plus, il s’agit probablement un des pires problèmes possibles pour un jeu vidéo. En effet, en cas de sauvegarde corrompue, le joueur perd toute sa progression. Un incident qui crée énormément de frustration, puisque les joueurs perdent parfois des dizaines, voire des centaines d’heures de jeu.

