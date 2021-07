Cyberpunk 2077 : une mise à jour majeure de 38,2 Go pour juillet

CD Projekt s’apprête à lancer une grosse mise à jour pour Cyberpunk 2077. Une update solide de 38,2 Go repérée chez l’Epic Games Store, Steam et GOG.

Cyberpunk 2077 passe la seconde – Crédit : CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 possède de belles qualités. Son univers, son écriture, Night City, une superbe immersion… Malheureusement, ces bons points ont été balayés par un lancement catastrophique. Entre les versions PS4 et Xbox One bâclées et autres bugs, CD Projekt a loupé le coche. Fort heureusement, le studio polonais peaufine Cyberpunk 2077 depuis et les améliorations sont saisissantes. Le titre est même de retour sur le PS Store depuis peu. Et selon une nouvelle fuite, le RPG de CD Projekt prépare une mise à jour majeure de 38,2 Go, prévue pour les semaines à venir.

Cyberpunk 2077 va encore s’améliorer avec sa prochaine mise à jour

C’est sur Reddit qu’un utilisateur du nom de PricklyAssassin a dévoilé l’un de ses outils : l’Epic Inspector. Ce dernier sert à fouiller les serveurs de l’Epic Games Store et découvrir certaines informations. L’une des révélations de l’utilisateur est la référence à une mise à jour majeure pour Cyberpunk 2077 d’un poids solide de 38,2 Go.

Sa sortie est prévue pour la fin juillet et le début août, dans une fourchette entre deux à trois semaines à partir de maintenant.

La venue des DLC ? Toutes les théories sont avancées

CD Projekt prépare-t-il la sortie d’un DLC ? – Crédit : CD Projekt Red

PricklyAssassin ne connait pas le contenu de la mise à jour mais précise que les fichiers découverts ont déjà été téléchargés sur GOG et Steam. Certains parlent d’une obligation de jouer à la dernière version de Cyberpunk 2077 ou encore la préparation au lancement des DLC. Rappelons que le contenu additionnel prévu par le studio a été retardé. La cause ? Les équipes sont beaucoup plus concentrées sur l’objectif de « réparer » le titre.

Cyberpunk 2077 semble prêt à un second « lancement » après sa sortie ratée à la fin de l’année 2020. L’ambitieux jeu, qui n’a pas été aisé à développer, s’améliore au fil des mises à jour. Il faut dire que CD Projekt a déjà une base solide et que le RPG est très bon. Peut-être éloignés des promesses initiales mais beaucoup de joueurs ont été conquis par Night City.

Il semble évident que CD Projekt n’a pas dit son dernier et compte faire vivre un bon moment son dernier né.

Source : Wegotthiscovered