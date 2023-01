D’après Elon Musk, Instagram vous déprime et Twitter vous met en colère

Elon Musk aime interroger les internautes sur de multiples sujets. Le milliardaire vient de les confronter à un dilemme cornélien : choisir entre Twitter “qui rend les gens déprimés” et Instagram “qui les met en colère”. De quoi générer une flopée de réponses, sérieuses ou non, sous la publication.

Elon Musk © Pixabay

Depuis qu’il est à la tête de l’oiseau bleu, le fantasque milliardaire lance régulièrement des consultations via son compte personnel. Fin décembre, Elon Musk avait notamment demandé aux utilisateurs s’il devait démissionner de son poste de directeur. Avant cela, il avait également lancé une consultation pour rétablir ou non les comptes Twitter suspendus, le “oui” l’ayant largement emporté.

Ce lundi, l’homme d’affaires a mis en opposition deux réseaux sociaux concurrents en les assortissant chacun d’une remarque négative. “Instagram rend les gens déprimés et Twitter les met en colère. Lequel est le mieux ?”, a lancé Elon Musk. De quoi susciter une avalanche de réactions sous sa publication.

Instagram vs Twitter : Elon Musk ouvre le débat

Entre deux messages trollesques faisant la promotion de TikTok, Twitch voire même de Pornhub, on a notamment pu trouver des réponses argumentées. Et même carrément scientifiques comme celle du Dr Jordan B Peterson :

“La colère a au moins une émotion positive entremêlée (neurologiquement, c’est une combinaison d’émotions positive et négative), et elle peut être utile, notamment comme défense. La tristesse et la contrition peuvent également être utiles, mais la paralysie générale induite par la vraie dépression semble n’être qu’une douleur nocive. Donc je dirais Twitter”.

À lire > Elon Musk invite à se plaindre sur son Twitter et reçoit 83 000 réponses

Parmi les flots de réponses, difficile de trouver des défenseurs d’Instagram. “Twitter me donne des nouvelles et me tient informé. Instagram me montre des photos de gens dont je ne me soucie pas et tente désormais de se transformer TikTok. Je vais choisir Twitter”, explique notamment un utilisateur.

De son côté, Elon Musk avait déjà tancé Instagram en l’accusant de déprimer autrui. Selon le milliardaire, le réseau social a tendance à rendre les gens plus beaux et plus heureux “qu’ils ne le sont vraiment”. Et à force de voir des publications montrant “des gens attirants et heureux”, les utilisateurs risquent de se dire : “Je ne suis pas si beau et je ne suis pas si heureux. Alors je dois être nul.”

Et vous, quel réseau social préférez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires !