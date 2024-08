Quand est-ce que le film Deadpool & Wolverine sera diffusé sur Disney+ ?

Deadpool & Wolverine, alias Deadpool 3, est le premier film qui mêle un personnage des X-Men au MCU, sans toutefois renier avec ses racines R-rated, qui ont fait le succès de la franchise Deadpool.

Disponible depuis le 24 juillet 2024 au cinéma, le film connaît un franc succès dans les salles obscures, avec plus de 438 millions de dollars de recettes générées en moins d’une semaine. Bien que les chiffres parlent d’eux-mêmes, il semblerait toutefois que la presse lui ai réservé un accueil mitigé.

Si vous préférez vous faire votre propre avis, vous pouvez foncer dans le cinéma le plus proche tant qu’il en est encore temps, ou bien attendre que le film soit disponible en streaming. À ce propos, vous êtes au bon endroit si vous vous demandez quand est-ce que Deadpool & Wolverine débarquera sur Disney+.

En France, les films doivent respecter la limite imposée par la chronologie des médias. Pour Disney+, celle-ci est de 17 mois après la sortie en salle. De ce fait, Deadpool & Wolverine, étant sorti fin juillet 2024, ne devrait pas être disponible avant au moins fin 2025 sur la plateforme de streaming. Ce qui est très long, on vous l’accorde.

À titre de comparaison, aux États-Unis, le film devrait être disponible d’ici fin octobre 2024, voire début novembre, si l’on se base sur les précédentes sorties. En effet, aux USA, les films du MCU arrivent sur le service environ 3 mois après leur sortie en salle, en général.

En attendant de voir Hugh Jackman, qui s’est entraîné à fond pour incarner un Wolverine dans la meilleure de ses formes, au côté de Ryan Reynolds, qui interprète le personnage vedette, vous pouvez prendre votre mal en patience en revisionnant les précédents films Deadpool. Vous avez même le temps de commencer un marathon des films et séries Marvel. Nous avons justement concocté tout spécialement un dossier afin de vous permettre de savoir dans quel ordre chronologique voir les films du MCU. Autrement, on invite les plus impatients d’entre vous à poursuivre leur lecture.

À lire : Logan affronte l’un de ses pires ennemis dans Deadpool & Wolverine.

Rassurez-vous, si le film ne devrait pas arriver avant le mois de décembre 2025 sur la célèbre plateforme de Disney, vous pourrez toutefois le visionner beaucoup plus tôt en streaming. Nous avons réuni ci-dessous les différentes options qui s’offrent à vous, en les classant par ordre de disponibilité.

L’option VPN (d’ici fin octobre 2024)

Si vous ne souhaitez pas attendre autant de temps et que la VO ne vous gêne pas, vous pourrez utiliser un VPN et vous localiser sur un serveur américain pour profiter du film sur Disney+ lorsqu’il sera disponible aux US.

L’option VOD (d’ici novembre 2024)

Si vous tenez absolument à voir Deadpool & Wolverine en VF, sachez que vous aurez la possibilité d’acheter ou de louer le film en VOD à partir de fin novembre 2024. En effet, le délai de mise à disposition d’un long métrage en VOD après sa sortie au box-office, est de 4 mois en France.

L’option Canal+ (d’ici janvier 2025)

Par ailleurs, il est très probable que Canal+ diffuse le film, étant donné que ce dernier possède les droits de diffusion de films Marvel, comme The Marvels, ou plus récemment, Madame Web, qui s’est fait descendre par la presse. La chronologie des médias est moins stricte avec Canal+ qui peut proposer des films seulement 6 mois après leur sortie. Ce qui nous ramène en janvier 2025, soit près d’un an plus tôt que Disney+.

À lire : dans quel ordre regarder les films X-Men ?