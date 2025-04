Daredevil Born Again saison 2 dès 2026 ?

Les fans du justicier aveugle n’auront pas à patienter trop longtemps : la suite de Daredevil Born Again débarquera dès mars 2026, avec une intrigue explosive où alliances et trahisons promettent de secouer New York.

©Disney+

À peine la première saison de Daredevil Born Again terminée sur Disney+, les regards se tournent déjà vers la suite. Et surprise : la saison 2 est attendue pour mars 2026, soit moins d’un an après la diffusion du final.

Une accélération bienvenue pour les fans, d’autant que le tournage de cette seconde salve d’épisodes est déjà en cours. C’est le showrunner Dario Scardapane qui a lui-même annoncé la nouvelle sur Instagram, remerciant au passage les équipes ayant travaillé sur la première saison. Pour rappel, il a pris les commandes en cours de route, après un changement de direction imposé par Marvel Studios.

Une deuxième saison pensée comme la suite directe

Ce retour rapide n’est pas un hasard : les deux saisons ont été conçues comme les deux parties d’un même arc narratif. La première se termine sur la montée en puissance de Wilson Fisk, désormais maître de New York, et l’instauration d’une loi anti-justicier.

De l’autre côté, Daredevil et ses derniers alliés sont acculés, mais bien décidés à renverser le régime autoritaire du Caïd. La tension est donc à son comble, avec une ville prise en étau entre une Task Force répressive et des résistants prêts à tout. Le format en deux temps permettra de maintenir cette intensité dramatique sans rupture de rythme.

Cette nouvelle saison s’annonce particulièrement tendue pour Matt Murdock, qui ne pourra plus compter uniquement sur ses propres forces. Face à une ville verrouillée et un ennemi à présent légitimé, le héros devra rassembler une véritable coalition.

Des visages familiers referont surface, à commencer par Karen Page, tandis que d’anciennes alliances seront mises à l’épreuve, comme celle avec Heather Glenn, à présent ralliée à Fisk. Le retour de Bullseye, toujours en liberté, ajoute une couche de menace supplémentaire.

Cette montée en intensité pourrait bien marquer une bascule dans le MCU. L’idée de voir revenir les Defenders commence à faire son chemin dans la communauté des fans, tant les enjeux semblent dépasser les capacités d’un seul homme.

La saison 2 de Daredevil Born Again pourrait ainsi servir de tremplin à une reformation du groupe, dans un New York plongé dans le chaos. Une chose est sûre : les prochains épisodes n’auront rien d’un simple épilogue.

Source