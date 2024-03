Dark Web : la police démantèle Nemesis Market, célèbre supermarché du crime

© Envato

Le dark web héberge de nombreux supermarchés du crime comme Incognito Market qui menace désormais de dénoncer ses clients et ses vendeurs. Certains finissent toutefois par disparaître sous la pression des autorités. C’est le cas de la plateforme Nemesis Market qui vient d’être rattrapée par la patrouille outre-Rhin.

Lancée en 2021, celle-ci permettait aux internautes de se procurer des stupéfiants et des données personnelles volées. Les clients pouvaient aussi commander plusieurs services de cybercriminalité (ransomwares, phishing, attaques DDoS). A son apogée, on dénombrait plus de 150 000 comptes d’utilisateurs et 1100 comptes de vendeurs sur Nemesis Market (dont 20 % en Allemagne).

A lire > Dark Web : voici les produits les plus vendus et leurs prix sur le marché noir

Dark Web : fermeture forcée du supermarché illégal Nemesis Market

Dans un communiqué de presse, les autorités allemandes précisent avoir démantelé Nemesis Market. Ses serveurs localisés en Allemagne et en Lituanie ont été saisis le 20 mars dernier. Ce démantèlement est le fruit d’une enquête au long cours menée depuis octobre 2022 par l’Office fédéral de la police criminelle d’Allemagne ; lequel a notamment collaboré avec le FBI, la DEA ou encore l’IRS Criminal Investigation.

Voici la bannière qui apparaît quand on tente désormais d’accéder au site :

“Dans le même temps, des actifs numériques d’un montant de 94 000 euros sous forme de cryptomonnaies ont été confisqués”, précisent les forces de l’ordre. Cela n’a rien d’étonnant, les cryptomonnaies étant privilégiées sur la partie sombre du Web. Les autorités indiquent que des enquêtes plus approfondies ciblant les clients et les vendeurs sont en cours. Pour le moment, aucune arrestation n’a été signalée.

“La fermeture et les poursuites judiciaires constituent un nouveau coup dur pour les acteurs de l’économie souterraine opérant sur le dark web et démontrent l’efficacité de l’application des lois internationales dans l’espace numérique”, conclut le communiqué.

En 2022, la police allemande avait réussi à démanteler Hydra Market, un autre supermarché du crime. Celui-ci permettait de se procurer de la drogue, des faux documents ou encore des cartes de crédit volées. Plus récemment, d’autres plateformes du dark web ont été épinglées à l’instar de CrimeMarket et de Kingdom Market.