Darty casse le prix de l’aspirateur multifonction Hoover H-Free 100 à moins de 150€ !

Vous cherchez un aspirateur performant, mais vous n’avez pas le moyen pour acheter un modèle très coûteux ? Pas de panique ! On a pensé à vous et on a trouvé une offre très intéressante chez Darty : l’aspirateur Hoover H-Free 100 disponible avec une réduction de -17%.

D’habitude à 179,99€, l’aspirateur est désormais accessible pour seulement 149€ chez Darty ! Mais attention, cette offre est à durée limitée. Pour en profiter, il va donc falloir faire vite !

Un logement toujours propre grâce au Hoover H-Free 100

Acheter le Hoover H-Free 100 et il deviendra très vite essentiel à votre confort. Parmi toutes ses fonctionnalités, on apprécie tout particulièrement son moteur de 22 Volts qui lui permet une aspiration aussi performante que les aspirateurs classiques.

Il est très pratique et multifonction. Il propose notamment une extension articulée pour aspirer partout chez vous, même dans les coins les moins accessibles ou encore sur votre plafond. Précisons également qu’il est léger et ne pèse que 2,6kg.

Parmi tous ses avantages, on note également sa cassette d’une capacité de 0,9L et son système de vidage très facile. Appuyez une fois sur un bouton et voilà, il ne vous reste plus qu’à vider votre aspirateur.

On félicite également sa mini turbobrosse spécial Animaux qui vous permet d’aspirer les poils de tous vos animaux, chats ou chien, et ce, très facilement.

Il propose aussi un éclairage LED sur son électrobrosse pour vous permettre de mieux voir toutes les saletés à aspirer.

Enfin, on note aussi :

Sa batterie Lithium amovible pour une autonomie jusqu’à 40 minutes.

Sa charge via prise Jack possible en seulement 6 heures.

La possibilité de verrouiller son bouton ON pour aspirer en continu facilement.

Les espaces de rangement intégré pour transporter vos accessoires.

Sa fonction Park&Go pour le poser partout.