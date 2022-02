Dépensez la fortune d’Elon Musk avec ce simulateur en ligne

Elon Musk est actuellement l’homme le plus riche du monde selon le classement de Bloomberg. Il se situe devant Jeff Bezos, le fondateur et l’ancien PDG d’Amazon. La fortune d’Elon Musk se compte en centaines de milliards de dollars. Il a actuellement une fortune nette estimée à 253 milliards de dollars.

Elon Musk – Crédit : Steve Jurvetson, CC BY 2.0

Elon Musk est incontestablement le milliardaire qui s’est enrichi le plus rapidement avec ses sociétés. Après avoir fondé SpaceX en 2002 qui s’apprête désormais à envoyer la plus grande fusée jamais conçue en orbite, Elon Musk est devenu le PDG de Tesla en 2008. Aujourd’hui, il détient environ 18 % de Tesla. Pour s’amuser et donner une idée de ce qu’Elon Musk pourrait s’offrir avec sa fortune, quelqu’un a créé un simulateur en ligne. Vous pouvez ainsi dépenser l’argent du milliardaire américain sans vous soucier du nombre de zéros sur la facture.

Comment dépenser les centaines de milliards de dollars d’Elon Musk ?

Baptisé « Spend Elon Musk’s Fortune », le simulateur en ligne explique que : « si Elon Musk vendait toutes ses actions et ses parts aujourd’hui, il aurait environ 217 000 000 000 $ sur son compte bancaire ». Le site vous propose de dépenser cette somme en choisissant parmi une liste de divers produits et services.

Le site vous propose évidemment d’acheter des PlayStation 5, des AirPods Pro, des PC Gamer, des MacBook Pro et plein d’autres gadgets high-tech. Des choix encore plus amusants comme un abonnement à Netflix et à Spotify pour 80 ans, la production entière de cartes graphiques Nvidia pour 2022 ou encore la bibliothèque entière de Steam y sont aussi. Bien entendu, la Tesla Model S Plaid et le Cybertruck tant attendu n’ont pas non plus été oubliés.

Pour une expérience immersive de milliardaire, vous pouvez aussi acheter des yachts de luxe, différentes supercars, des équipes NBA et NFL, des films Hollywood, des villas et des manoirs. Des chars d’assaut et des avions de chasse font également partie de la liste. Le simulateur pour dépenser la fortune d’Elon Musk n’est pas le premier du genre. En effet, Bill Gates a déjà eu droit à un site similaire. Il vous laisse dépenser 100 milliards de dollars dans n’importe quel produit, du Big Mac à un gratte-ciel. Les choix sont différents, mais tout aussi amusants.

