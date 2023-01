Des avions autonomes sans pilote, l’ordre chronologique des programmes Marvel, de nouvelles images du tournage d’Avatar 2, c’est le récap’ de la semaine

Le tarif attractif de l’offre Netflix avec publicités semble séduire les français. Alors que l’iPhone fêtait ses 16 ans, Airbus a réalisé cette semaine le test de son premier vol quasi-autonome. Vous rêvez de réaliser un marathon Marvel Cinematic Universe ? Tom’s Guide vous guide avec une liste des films et séries dans l’ordre chronologique.

De nouvelles images aquatiques d’Avatar 2

Pour le plus grand plaisir des fans d’Avatar, les studios Disney/20th Century Studios ont décidé de partager de nouvelles photos stupéfiantes du tournage sous l’eau. On découvre sur les clichés le bassin gigantesque dans lequel les scènes aquatiques d’Avatar 2 : La voie de l’eau ont été tournées, mais également les combinaisons sous-marines et les capteurs utilisés.

Tournage Avatar 2 – La voie de l’eau © Studios Disney/ 20th Century Studios .jpeg

L’iPhone fête ses 16 ans !

C’est le 9 janvier 2007 que Steve Jobs montait sur scène à la Macworld Expo à San Francisco pour présenter pour la toute première fois l’iPhone, révolutionnant ainsi le marché de la téléphonie mobile. « Aujourd’hui, Apple va réinventer le téléphone », avait alors déclaré Jobs. 16 ans plus tard, c’est l’iPhone 15 qui devrait être lancé cette année.

L’iPhone de 2007 qui s’est vendu aux enchères © LCG Auctions .jpeg

Disney+ Marvel : on fait le point sur la timeline

Vous désirez vous lancer dans les multiples films et séries Marvel et vous êtes perdus dans la chronologie ? On fait le point pour vous aider à ne pas vous perdre sur Disney+. Notre actu dédiée vous permettra de découvrir l’ordre dans lequel visionner les films et séries pour respecter le dérouler des évènements.

© Marvel Studios

Bientôt des avions sans pilote ?

Si l’on sait qu’un avion se pilote presque tout seul grâce à l’ordinateur de bord, difficile d’imaginer voyager dans un appareil sans pilote. C’est pourtant le défi d’Airbus, qui travaille actuellement sur un nouveau programme, baptisé DragonFly. Le constructeur a d’ailleurs réalisé cette semaine le premier test d’un vol quasiment autonome, grâce à des capteurs et des caméras qui accompagnent l’ordinateur de bord pour toutes ses manœuvres.

Les avions se piloteront-ils seuls dans quelques années ? © Pixabay

L’offre avec publicités de Netflix séduit les consommateurs

L’offre avec publicités de Netflix est désormais disponible en France depuis le 2 novembre, et le succès est au rendez-vous. En effet, cette nouvelle formule au tarif attractif a déjà séduit 1,4 millions de nouveaux abonnés. L’accueil est donc bien meilleur en France qu’aux États-Unis où seulement 9% des abonnés ont choisi cette offre.

Netflix © Unsplash

Nos tests de la semaine

LG S80QR : une qualité audio 5.1.3 excellente

LG propose ici une barre de son Atmos particulièrement séduisante. On adore son excellente qualité audio 5.1.3, ses entrée et sortie HDMI 2.1 avec support VRR, ALLM et HDR et son application très bien conçue. La télécommande est également très facile à utiliser. On regrette l’absence de canal Atmos sur les satellites arrières et on aurait adoré que le LG S800QR offre un support du 4K en 120Hz.

LG S80QR – Crédit – Xavier Regord / Tom’s Guide

Dell XPS 13 2-en-1 9315 : séduisant … à condition de pouvoir vous charger régulièrement

Le Dell XPS 13 2-en-1 est un PC portable transformable en tablette, qui pourrait vous séduire par son affichage haute définition, son bel écran, sa Webcam full HD ou encore ses jolies touches rétro éclairées. Lors de notre test, nous avons apprécié le lecteur d’empreintes digitales et la présence de ports USB C compatibles Thunderbolt 4. À noter toutefois que l’autonomie du Dell XPS 13 2-en-1 est très moyenne et que sa connectique est limitée.

