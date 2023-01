Test Dell XPS 13 2-en-1 9315 : un ultrabook bien équipé, polyvalent, mais peu endurant

8/10 Dell XPS 13 2-en-1 9315 2099€ > Dell On aime PC portable transformable en tablette

Affichage haute définition

Excellente qualité de l'écran

Webcam Full HD

Touches rétro éclairées

Adaptateur USB A et jack fournis

Lecteur d'empreintes digitales

Ports USB C compatibles Thunderbolt 4 On n’aime pas Faible autonomie

Connectique limitée Verdict : Avec son clavier amovible qui fait également office d’étui de protection, le Dell XPS 13 2-en-1 est un ultrabook facilement transformable en tablette, qui bénéficie d’une superbe qualité de fabrication et d’un équipement complet. Doté d’un écran précis et bien calibré, au format 3:2, il pêche néanmoins par une autonomie qui n’est pas à la hauteur de ce qu’on peut attendre d’une telle configuration dédiée aux tâches bureautiques.

Le terme PC 2-en-1 peut faire référence à deux types de configurations. Tout d’abord, celles dont l’écran – tactile – peut pivoter sur 360 dans le but d’utiliser l’ordinateur comme une tablette. Mais le clavier ne peut pas être désolidarisé de l’écran. Cela correspond par exemple au Samsung Galaxy Book2 Pro 360, que nous avons testé en mai dernier.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On peut également faire allusion à un PC portable “hybride” ou transformable en tablette. Dans ce cas, le clavier, fourni en standard, est maintenu par aimantation et peut très facilement être détaché, transformant ainsi le PC portable en véritable tablette grand format. Dans cette catégorie, on peut citer le Huawei Matebook E et l’Asus Vivobook 13 Slate, que nous avons testés en début d’année 2021. Pour la tablette Surface de Microsoft, le principe est le même. Car si on lui adjoint son clavier optionnel (180 € environ), elle se transforme en un ultrabook haut de gamme au format 13 pouces.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme ce XPS 13 2-en-1 appartient à la seconde catégorie de machines, sa conception diffère donc fortement de celle des Dell XPS 13 Plus 9320 et Dell XPS 13 9315 qui ont été lancés respectivement en juillet et en octobre.

Le PC portable est proposé en deux configurations, avec des puces Intel Alder Lake U de douzième génération : Core i5-1230U ou Core i7-1250U. Le processeur est complété par 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go ou 1 To.

Nous avons pu tester le modèle équipé du Core i7-1250U, 16 Go et le SSD de 512 Go. Il est proposé à 2099 € (il faut compter 200 € de moins si on sélectionne le processeur Core i5).

Un superbe design 2-en-1

La partie tablette du Dell XPS 13 2-en-1 est entièrement réalisée en aluminium. Elle bénéficie de finitions impeccables et mesure 29,2 x 20,1 x 0,7 cm. Son poids de 760 g est plutôt dans la moyenne (plus lourde que le Huawei Matebook E et plus légère que l’Asus Vivobook 13 Slate).

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme la partie tablette n’intègre pas de béquille, à la différence de la Surface Pro de Microsoft, il faut absolument utiliser le clavier / étui de protection, si on désire que l’écran ne soi pas posé à l’horizontal sur son bureau. C’est la seule façon de maintenir l’écran selon trois angles possibles (100, 112 et 125 degrés), comme un véritable PC portable. Si ce système peut sembler peu flexible (la béquille de la Surface Pro permet d’incliner la tablette plus librement), il s’avère toutefois suffisant la plupart du temps.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On peut juste regretter que le système validé par Dell nécessite un espace plus profond pour installer le XPS 13 2-en-1 que pour un PC portable classique.

La connexion et la communication entre le clavier et la tablette s’effectue par l’intermédiaire d’un connecteur aimanté. Cette aimantation s’avère d’ailleurs très forte, ce qui permet d’effectuer des manipulations en saisissant le XPS 13 par l’écran sans se soucier du clavier.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une fois raccordé à son clavier, le XPS 13 2-en-1 voit son poids passer à 1,3 kg. Bon point, les touches sont rétro éclairées et offrent une excellente qualité de frappe. Le clavier est complété par un pavé tactile de bonne taille.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme cela devient de plus en plus courant, le bouton de démarrage fait également office de lecteur d’empreintes digitales. Pour eux qui le préfère, la Webcam frontale – infra rouge – peut également être utilisée pour déverrouiller l’accès au PC portable puisqu’elle est compatible avec la technologie Windows Hello de Microsoft.

Sur la tranche supérieure de l’écran, on trouve également deux touches dédiées au contrôle du volume sonore ainsi qu’une zone magnétique, placée juste au dessus des capteurs photo, sur laquelle on peut poser le stylet XPS (vendu en option) afin qu’il se recharge.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Dell XPS 13 2-en-1 est doté de deux connecteurs USB C, qui ont l’avantage d’être compatibles Thunderbolt 4. Connectique limitée, mais c’est le propre de toutes les tablettes ou PC portables 2-en-1 du même type. Ainsi, la Surface Pro de Microsoft et le Vivobook 13 Slate d’Asus intègrent eux aussi 2 ports USB C (mais sans la compatibilité Thunderbolt 4 pour le PC portable d’Asus), contre un seulement pour le Huawei Matebook E. Toujours est il que les possibilités sont restreintes lorsqu’on utilise un des deux ports USB C pour recharger la tablette…

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En lot de consolation, Dell a eu la bonne idée d’accompagner son PC portable de deux adaptateurs : USB C vers USB A, toujours pratique pour connecter une imprimante ou lire des fichiers stockés sur un disque dur externe ou une clé USB, et USB C vers jack audio, pour ceux qui ne désirent pas remplacer leur casque filaire par un modèle Bluetooth. D’ailleurs, pour les transferts de données sans fil, le Dell XPS 13 2-en-1 est compatible Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dans la bordure supérieure de l’écran, figure la Webcam infra rouge (compatible Windows Hello donc), qui a l’avantage de pouvoir filmer en Full HD (1080p). Elle est également en mesure de prendre des photos en 5 mégapixels. Signalons que c’est une première dans la gamme XPS ! En effet, les Dell XPS 13 (9315), XPS 13 Plus, XPS 15 (9520) et XPS 17 (9720), que nous avons testés au cours de l’année 2022 (entre les mois de juin et octobre), n’avaient pas encore effectué le remplacement de leur Webcam 720p par un modèle 1080p (lire notre test du Dell XPS 15 9520).

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On note, en revanche, que l’Inspiron 16 Plus (7620) dispose – lui – d’une Webcam 1080p. Cela s’explique vraisemblablement par le fait que ce PC portable a été lancé plus récemment que les derniers XPS (lire notre test du Dell Inspiron 16 Plus 7620).

Concrètement, cela se traduit par une meilleure qualité d’image lors des vidéo conférences qu’avec les Webcam 720p qui équipent encore certaines configurations. Les vidéos capturées et transmises, par Skype par exemple, bénéficient d’un meilleur piqué, avec des détails bien plus visibles.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour ce qui est de la qualité audio, le XPS 13 2-en-1 intègre deux haut-parleurs qui délivre une puissance totale de 4 W. Ceux-ci sont disposés sur les côtés de la tablette (lorsqu’on la tient en mode paysage). En pratique, lorsqu’on écoute de la musique, on constate que la puissance maximale n’est pas renversante. C’est dommage, car le rendu audio s’avère assez satisfaisant et que chacun peut modifier les paramètres de l’égaliseur présent dans l’application MaxxAudio Pro afin d’ajuster le son selon ses préférences. Dans tous les cas, les basses sont – comme toujours – assez discrètes.

Dell XPS 13 2-en-1 – Webcam 1080p (capteur frontal) Dell XPS 13 2-en-1 – Photo 10 mégapixels du capteur dorsal

Comme toutes les tablettes, le Dell XPS 13 2-en-1 embarque, en plus du capteur photo/vidéo frontal, un capteur arrière, capable de réaliser des vidéos en 1080p, 1440p ou 2160p (4K), avec 30 images par seconde, et de capturer des photos en 11 mégapixels. Et force est de constater que – lorsque les conditions d’éclairage sont satisfaisantes – les photos réalisées sont d’assez bonne qualité. En tout cas, cette dernière s’avère suffisante pour dépanner si on n’a pas son smartphone sous la main…

Un affichage LCD bien maîtrisé

A la différence des derniers XPS 13 et XPS 13 Plus, qui exploitent une dalle LCD de 13,4 pouces, le XPS 13 2-en-1 est pour sa part doté d’un écran LCD tactile de 13 pouces. Et contrairement au XPS 13 Plus, qui peut être doté d’un écran OLED, à la place du modèle LCD Full HD ou 4K, Dell n’offre qu’une seule option d’affichage pour ce XPS 13 2-en-1.

D’autre part, l’affichage s’effectue dans un format 3:2, alors que les XPS 13 et XPS 13 Plus sont équipés d’un écran au format 16:10. L’écran du nouvel ultrabook est donc moins large et plus haut, ce qui confirme la vocation bureautique de la configuration (affichage de feuilles de calculs Excel, de documents Word, de sites Web, etc.).

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Du coup, l’affichage s’effectue dans une définition 3K, soit 2880 x 1920 pixels. Cette dernière est donc légèrement plus fine que la définition QHD proposée par le Huawei Matebook E (soit 2560 x 1600 pixels). On note que c’est le même mode graphique que celui proposé par la Surface Pro 9 de Microsoft.

Et, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, ce mode permet encore de lire les caractères sans grande difficulté, même si on n’active pas l’option de mise de l’échelle de Windows (affichage à 100 %). La lisibilité aurait été plus difficile si la définition avait été 3840 x 2400 pixels (4K). Certains utilisateurs auraient sans doute été obligé, dans ce cas, d’activer une mise à l’échelle de 150 % voire 200 %…

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Précisons également que la dalle LCD dispose d’un revêtement Gorilla Glass 7, qui la protège des chocs et des rayures. D’autre part, celle-ci est mate, ce qui permet d’éliminer quasiment tous les reflets, même dans les zones très sombres des images. Tout du moins lorsqu’on se trouve bien en face de l’écran. Car, dans certaines situations, si on regarde l’écran de biais, les reflets peuvent apparaître (voir la 3ème photos de l’article).

Pour ce qui est de la fréquence d’affichage, Dell est resté sur le traditionnel mode 60 Hz, comme les PC portable 2-en-1 d’Asus et de Huawei, d’ailleurs. En revanche, on note que l’écran de la Surface Pro 9 supporte pour sa part une fréquence maximale de 120 Hz.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Nous avons évalué les performances de l’écran à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus. Signalons que Dell communique sur une luminosité maximale de 500 nits.

En pratique, la sonde nous a permis de mesurer une luminosité maximale de 457 nits, en mode SDR, ce qui une très bonne valeur, assez proche de la promesse du constructeur ! Précisons que les meilleurs résultats en la matière sont détenus par le Huawei Matebook X Pro 2022 (571 nits) et le Dell XPS 13 Plus (534 nits).

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, le taux de contraste moyen a été mesuré à 2027:1. C’est encore une fois un excellent résultat, puisque Dell pulvérise tout simplement le record, qui venait d’ailleurs tout juste d’être porté à 1856:1 par l’Acer Aspire Vero AV14-51 que nous avons testé il y a quelques semaines. Signalons que Microsoft annonce un taux de contraste de 1200:1 pour sa Surface Pro 9…

La température moyenne des couleurs est de 6439 K. L’affichage s’avère donc parfaitement neutre puisque ce résultat est très proche de la valeur référence, qui est – rappelons le – de 6500 K (couleurs ni trop jaunâtres ni trop bleuâtres).

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, excellente fidélité des couleurs, puisque le Delta E moyen mesuré n’est que de 2.3. Cette valeur, inférieure à 3, traduit le fait que les couleurs affichées à l’écran sont très proches des couleurs théoriques parfaites. A tel point que la différence n’est pas visible à l’œil nu !

Comme l’écran du Dell XPS 13 2-en-1 est compatible HDR, nous avons refait les mesures après avoir activé ce mode. On note alors que si la luminosité maximale n’évolue pas, tout comme la température moyenne des couleurs, le taux de contraste recule fortement à seulement 1182:1, alors que le Delta E moyen passe quant à lui à 1,3, ce qui encore mieux qu’en SDR.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Des performances minimales, suffisantes pour des tâches bureautiques

Le Dell XPS 13 2-en-1 que nous avons testé embarque donc un processeur Intel de douzième génération à très basse consommation électrique. Il s’agit en l’occurrence du Core i7-1250U. Ce modèle est doté de 10 cœurs, dont 2 dits performants, ou P core, qui fonctionnent à 4,7 GHz maxi en mode Turbo, et 8 dits “efficaces”, ou E core, qui peuvent atteindre une fréquence de 3,5 GHz. Comme seuls les P core sont multi threadés, le Core i7-1250U peut donc effectuer des tâches en parallèle avec un total de 12 threads.

Rappelons que le processeur Intel Core i7-1260P est un autre modèle, plus performant, que l’on trouve dans de nombreux ultrabooks. Ce dernier dispose de 2 cœurs performants de plus que le Core i7-1250U (donc 4 threads supplémentaires). Et sa consommation électrique est supérieure car son TDP est de 28 / 64 W, contre 9 / 29 W pour le Core i7-1250U.

Pour évaluer les performances du Core i7-1250U, on peut utiliser l’application Cinebench R20 et observer son indice multi thread, qui – en l’occurrence – s’élève à 2691. En comparaison, le Core i7-1260P obtient des indices compris entre 3300 et 4000, selon les configurations, avec une moyenne située aux environs de 3600. Le Core i7-1250U n’est donc pas le meilleur choix si on utilise des applications qui effectuent des calculs intensifs. En revanche, ses modeste performances ne poseront aucun problème dans le cadre d’une utilisation bureautique : Word, Excel, Web, réseaux sociaux, visualisation de photos, lecture de vidéos en ligne, etc.

Pour la gestion de l’affichage et de la 3D, la puce graphique Intel Iris Xe, intégrée au Core i7-1250U, offre une bonne polyvalence. D’autant qu’elle dispose, avec ce processeur, du maximum d’unités d’exécution actives (soit 96). Comme nous avons déjà pu le vérifier sur d’autres configurations, cette puce graphique laisse la possibilité de se détendre occasionnellement avec certains jeux, pas trop exigeants en termes de performances en 3D, comme Fortnite. En utilisant un niveau graphique moyen, et en Full HD (1920 x 1200 pixels), on obtient des animations de qualité satisfaisante et suffisamment fluides (entre 40 et 60 images par seconde).

Autonomie : le point faible !

La batterie du XPS 13 2-en-1 a une capacité de 49,5 Wh. Celle-ci se situe donc parmi les plus faibles que nous ayons rencontré sur un ultrabook (la batterie de l’Asus Vivobook 13 Slate a la même capacité). LE seul PC portable 2-en-1 moins bien loti en la matière est le Matebook E de Huawei (42 Wh seulement !).

Ainsi, même après avoir ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits (soit 58 % de la luminosité maximale de Windows), le PC portable a fait fonctionner le test d’autonomie Modern Office, intégré à l’application PC Mark, pendant seulement 6 heures et 30 minutes (avec le clavier) ou 6 heures et 58 minutes (sans le clavier). Dans les deux cas de figure, le résultat n’est pas satisfaisant. En effet, la plupart des ultrabooks récents au format 13,3 ou 14 pouces ont dépassé la barre des 10 heures…

Pour ce qui est de l’autonomie en streaming vidéo, le XPS 13 2-en-1 ne s’avère pas beaucoup plus performant. En effet, il suffit de lire, en Wi-Fi, un film de 2 heures depuis Netflix pour voir le niveau de charge de la batterie baisser de 26 %. On peut donc estimer l’autonomie totale à environ 7 heures et 41 minutes. Si ce résultat s’avère un peu meilleur que celui du Huawei Matebook E (5 heures et 24 minutes), il demeure moins bon que celui du Asus Vivobook 13 Slate (8 heures et 41 minutes). Et, encore une fois, cela reste assez loin des meilleures autonomies observées, comprises entre 9 heures et 12 heures et 30 minutes…

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, pour recharger la batterie, Dell fournit un (petit) adaptateur USB C d’une puissance de 45 W (le même que celui du XPS 13 9315). Celui-ci n’est donc pas très puissant, car nombreux sont les ultrabooks fournis avec un chargeur USB de 65 W. Et plusieurs configurations que nous avons testées ces derniers mois étaient même livrées avec des chargeurs USB C bien plus puissants : 90 W pour le Huawei Matebook X Pro 2022 et même 100 W pour l’Acer Swift 3 OLED.

Résultat, au bout d’une demie heure, la batterie retrouve seulement 28 % de sa charge initiale. Et il faut attendre une heure pour la voir rechargée à hauteur de 52 %, et une heure et demie pour atteindre 77 %. Après deux heures de recharge, la batterie est presque rechargée totalement (99 %).