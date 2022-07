Des milliers de Tesla prêtes à partir pour l’Europe vues par un drone

Si l’on en croit les images capturées par le drone du chinois Wu Wa, des milliers de Tesla seraient prêtes à partir pour l’Europe. En effet, cet observateur attentif des activités de Tesla en Chine a fait voler ses drones au-dessus du site de production basé à côté de Shanghai.

On peut apercevoir sur la vidéo des milliers de Model 3 prêtes au départ vers l’Europe si l’on en croit les médias locaux, signe que le constructeur attend bien rattraper son retard dans ses livraisons. En effet, ce modèle est le plus demandé et les temps d’attente aujourd’hui peuvent atteindre plus d’un an. En engouement qui ne faiblit pas malgré la remise en cause de la sécurité du système d’Autopilot de Tesla.

Pour faire face à la demande, le fabricant envisageait même de stopper les commandes pour les modèles d’entrée de gamme pour se focaliser sur les modèles grande autonomie.

Une production de Tesla Model 3 au ralenti

Dernièrement en raison des restrictions sanitaires imposées en Chine, l’arrivée de nouveaux modèles a connu un coup d’arrêt important et la marque a pris beaucoup de retard dans ses exportations notamment vers l’Europe. En effet, l’usine a dû s’interrompre pendant près de 22 jour. Se sont ajoutés à cela des problèmes de fournisseurs qui n’ont pas permis de retrouver immédiatement le niveau de production escomptée d’au moins 2600 véhicules par jour. Un niveau retrouvé depuis fin mai d’après un mémo publié par Tesla.

Cette usine ouverte en 2018 et censée produire au moins 500 000 véhicules par an au démarrage n’a cessé de s’étendre afin d’accroitre sa production. Même si les chiffres divergent on peut penser que Tesla dispose actuellement en Chine d’une capacité de production avoisinant le million de véhicules par an.

Un chiffre que le constructeur automobile voudrait doubler en construisant une autre usine près de Gigafactory Shanghai. Lorsque les deux sites seront opérationnels, Tesla devrait atteindre une production d’environ 2 millions de véhicules par an afin de satisfaire aussi bien ses commandes de Model 3 que de Model Y destinées au marché intérieur chinois qu’à l’exportation.

Plusieurs Gigafactory Tesla sont déjà construites dont l’une à Berlin qui a ouvert ses portes il y a quelques mois seulement après avoir suscité beaucoup de controverses depuis le début des travaux notamment en raison des retombées environnementales. Plus récemment ce sont des véhicules avec des moteurs défectueux de Model Y fabriqués à Berlin qui ont obligé le fabricant à mettre les livraisons sur pause.