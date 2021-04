Des pompiers chinois équipés d’exosquelettes pour augmenter leurs performances

L’exosquelette a été développé par le Human Function Enhancement Technology Research Center, qui dépend de l’entreprise aérospatiale publique China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC).

Pompiers chinois avec un exosquelette – Crédit : CASIC

L’exosquelette ne pèserait que 5 kg grâce à une structure en fibre de carbone. De plus, il serait capable de faire économiser aux pompiers plus de 50 % de l’énergie dépensée lors de l’exécution d’un certain nombre de tâches différentes. Cela comprend des tâches basiques comme marcher, grimper, mais il permet également de porter plus facilement des charges lourdes.

« Ce système d’exosquelette sera utilisé pour augmenter la capacité de charge des pompiers jusqu’à 50 kg, ce qui facilitera leurs déplacements dans des environnements complexes tels que les zones montagneuses et les forêts. », ont déclaré des développeurs du centre de recherche CASIC au Global Times. Le CASIC a donc fourni une technologie spatiale pour relever les défis rencontrés dans les situations d’incendie forestier.

L’exosquelette peut être équipé rapidement pour partir en mission au plus vite

Les pompiers sont la plupart du temps appelés sur des missions où chaque minute gagnée est décisive. Par conséquent, selon les développeurs de l’exosquelette, celui-ci peut être fixé à un humain en seulement 60 secondes. Il s’agit d’une véritable révolution qui permettra sans aucun doute de lutter plus efficacement contre certains types d’incendies.

Les pompiers ne sont pas les seuls professionnels à être désormais équipés d’exosquelettes. En effet, certains pays comme la Russie utilisent des exosquelettes pour rendre leurs soldats surpuissants. Les exosquelettes sont également utilisés par certains constructeurs automobiles comme Ford pour soulager leurs ouvriers. D’après Ford, celui-ci améliorerait la résistance à la fatigue, réduisant ainsi les conséquences néfastes des efforts réguliers et répétitifs sur la santé des travailleurs.

De son côté, Audi utilise lui aussi des exosquelettes pour améliorer les performances de ses ouvriers. Les exosquelettes étaient autrefois réservés aux films de science-fiction. Aujourd’hui, ils sont désormais assez répandus dans les usines les plus à la pointe de la technologie.

Source : globaltimes