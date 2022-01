Des vaches sont équipées de casques VR pour voir des pâturages verts en plein hiver

L’hiver est une période difficile pour les éleveurs, mais aussi pour les vaches. Les bovins sont à l’abri de la neige et du froid dans des étables, mais ils n’ont évidemment pas autant de place que dans les pâturages. Par conséquent, les vaches se stressent en hiver et produisent moins de lait.

Une vache avec un casque de réalité virtuelle en Russie – Crédit : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation de la région de Moscou

Dans la ville d’Aksaray en Turquie, l’éleveur Izzet Kocak a donc eu l’idée d’apaiser son bétail en se servant des dernières technologies à la pointe, en l’occurrence la réalité virtuelle. Il a effectivement équipé deux de ses vaches avec des casques de réalité virtuelle pour étudier les bénéfices apportés par cette technologie.

Les vaches produisent plus de lait en hiver grâce à la réalité virtuelle

Les vaches ne portent pas un casque VR traditionnel comme l’Oculus Quest 3 et Quest Pro qui sont respectivement attendus pour cette année et l’année prochaine. Les casques VR des bovins ont été développés par des vétérinaires avant d’être testés dans une ferme à Moscou en 2019.

❝İşletmemizdeki ineklerden günlük ortalama 22 litre süt alıyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü taktığım 2 ineğin süt ortalaması 27 litreye kadar çıktı❞



🐮🐄 İneklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini artırmayı hedefliyor https://t.co/YDI2lUmqBT pic.twitter.com/Zz5tPEVuHM — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 6, 2022

Grâce au casque de réalité virtuelle, les vaches voient des pâturages verts alors qu’elles sont enfermées à l’étroit dans des étables. Selon l’éleveur Izzet Kocak, les résultats de cette expérience sont prometteurs. En effet, les vaches ont produit plus de lait grâce à la réalité virtuelle, signe qu’elles étaient plus apaisées et moins stressées. Au lieu de produire 21,9 litres de lait par jour, elles en ont produit 26,4 litres.

L’expérience des casques de réalité virtuelle pour les vaches en hiver est donc un succès. « Elles regardent un pâturage vert et cela leur donne un coup de boost émotionnel. Elles sont moins stressées », a expliqué leur éleveur. Ce dernier prévoit donc d’acquérir dix casques VR supplémentaires pour ses vaches. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Izzet Kocak cherche un moyen de rendre l’hiver plus confortable et plus productif pour ses bêtes. Il a aussi l’habitude de faire écouter de la musique classique à ses 180 vaches.

Source : Ubergizmo