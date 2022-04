Deus Ex : le projet de film annulé. Des extraits à découvrir

Au début des années 2010, Scott Derrickson et C. Robert Cargill travaillaient sur un scénario pour une adaptation cinématographique de Deus Ex : Human Revolution, le troisième jeu de la série lancée en 2011.

Le projet de film de Deus Ex : Human Revolution a été annoncé en 2012, mais s’est éteint lorsque le réalisateur est parti pour faire Doctor Strange. Grâce à une récente interview de Scott Kinney de Prime Universe Productions, une partie du scénario de ce projet annulé a été révélée. Elle donne aux fans un avant-goût du projet qui n’a jamais vu le jour.

Le jeu légendaire Deus Ex – Crédits : Ion Storm

« Je suis vraiment, vraiment triste que CBS Films ait tâtonné sur ce projet parce que je pense que Scott aurait [pu faire de Deus Ex] la première grande adaptation cinématographique de jeu vidéo », a déclaré Scott Kinney.

Un script inachevé au style aboutit

C’est un script de 2014 qui a survécu, et des extraits de celui-ci ont été publiés dans l’article de USA Today. Certains ne nous permettent pas réellement d’imaginer le résultat, mais d’autres prennent vie si vous gardez bien en tête l’univers du jeu.

Si vous n’êtes pas familier avec le jeu, il raconte l’histoire d’Adam Jensen, un ancien flic devenu spécialiste de la sécurité pour une entreprise de biotechnologie. Il est blessé en service, et n’aurait pas survécu sans des améliorations bioniques. Ses membres cassés sont coupés, remplacés par du matériel militaire. C’est, comme Robocop, une machine a tuer.

Extrait…

Tout commence par une citation d’Albert Einstein.

« Le progrès technologique est comme une hache entre les mains d’un criminel pathologique. » Albert Einstein.

FONDU ENTRÉE :

Le son des respirations profondes et contrôlées, comme un métronome, s’oppose au martèlement des pieds sur l’asphalte.

EXT. CHEMIN DE COURSE – AVANT L’AUBE

La pénombre du soleil illumine une rivière lente. La lumière se réfracte de l’herbe couverte de rosée. Une goutte… tremble et tombe comme une paire de chaussures de course, passe, vite. Nous partons avec eux.

PULL UP pour révéler le propriétaire. Son short de course imbibé de sueur et son débardeur couvrent le corps d’un athlète – long et maigre, avec des muscles bien définis.

Il s’éloigne du parcours de course, vers une zone d’entraînement en plein air – barres de traction, poids libres, parcours d’obstacles, etc. Alors qu’il ralentit, nous voyons son visage : la trentaine, beau, avec une tête pleine de cheveux noirs. C’est un homme dans la fleur de l’âge. Mais ce n’est pas son apparence qui vous saisit. Ce sont ses yeux. Il y a une intensité et une intelligence qui parlent à un esprit compliqué.

C’est ADAM JENSEN.

EXT. ZONE D’ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR – AVANT L’AUBE

Jensen se dirige vers les barres de traction, les attrape et tire son corps vers le haut, encore et encore. Les muscles commencent à se contracter et il ralentit.

Il se laisse tomber au sol et atterrit sur ses mains. Les pompes s’enchaînent. Beaucoup d’entre elles.

[…]

Il est allongé sur le banc, respirant fort. Les premiers rayons du soleil l’inondent alors qu’il atteint l’horizon, sa lumière se réfractant sur les fleurs voisines.

Après cela, nous nous dirigeons vers l’appartement de Jensen où il parle à sa petite amie, le Dr Megan Reed.

[…]

MÉGANE

Les augmentations aident les gens.

Il prend sa main et la pose sur son cœur.

MEGAN (SUITE)

Qu’est-ce que tu fais ?

JENSEN

Te sentir.

MÉGANE

(souriant)

… Et tu penses qu’une main bionique

ne peut pas?

JENSEN

Pas comme ça.

MÉGANE

Les augmentations ne changent pas qui vous êtes.

Adam.

JENSEN

Non. Mais ils changent ce que vous êtes.

Vous voulez que je fasse une augmentation, je le ferai.

Pour toi. Mais je ne veux pas m’arrêter de ressentir cela, jamais.

À suivre ?

On ne peut pas reprocher aux créateurs d’avoir voulu faire partie de Marvel Cinematic Universe, mais selon l’une des sociétés de production impliquées dans le projet, lorsque Derrickson et Cargill sont partis à cause de Doctor Strange, « c’était juste mort« .

Qui sait, le projet reprendra peut-être un jour.

Source : UsaToday