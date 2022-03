Doctor Strange 2 : une fuite dévoile les deux scènes post-générique

Attention, les détails concernant les deux scènes post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness peuvent contenir des spoilers sur le film avant sa sortie au cinéma.

Doctor Strange 2 sortira d’ici deux mois au cinéma, mais les fuites sur le prochain film de Marvel continuent d’affluer. À l’occasion du Super Bowl 2022, Marvel a dévoilé la bande-annonce de Doctor Strange 2 qui révèle les différentes versions de Stephen Strange dans le multivers. Néanmoins, la bande-annonce a aussi soulevé de nombreuses questions.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Crédit : Marvel

En attendant de pouvoir répondre à toutes ces questions avec l’arrivée du film, une nouvelle fuite dévoile des détails sur les deux scènes post-générique de Doctor Strange 2. Bien entendu, ces informations sont à prendre avec des pincettes puisque Marvel n’a rien confirmé.

L’arrivée d’un personnage des comics dans le MCU ?

Le compte Twitter « @Movie_News_Plus » a partagé la fuite qui provient du forum 4chan. Voici la description de la première scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness : « Doctor Strange dort après les événements de Multiverse of Madness et… fait un cauchemar où il se voit… former un apprenti, un New York en ruine, un Wong mort, la sœur de Dormammu, Umar, et un aperçu de Kang le Conquérant. Il se réveille alors avec un troisième œil et entend la voix de Clea (jouée par Charlize Theron), disant ‘‘Aidez-moi’’ ».

🚨BREAKING MOM SPOILERS!!🚨

The Doctor Strange in the Multiverse of Madness post credit scenes have leaked!#MultiverseofMadnessleak #ScarletWitch pic.twitter.com/KG7H1Rdmm5 — Movie News Plus | #IStandWIthUkraine 🇺🇦 (@Movie_News_Plus) March 7, 2022

Il s’agirait de Cléa, une sorcière ancienne souveraine de la Dimension Noire. Elle est aussi une ancienne disciple de Doctor Strange dans les comics. Ce personnage pourrait donc faire son arrivée dans le MCU avec l’actrice Charlize Theron.

Doctor Strange 2 pourrait officialiser l’arrivée de Deadpool dans le MCU

Ensuite, la description de la deuxième scène post-générique de Doctor Strange 2 est la suivante : « Deadpool, avec Cable, Domino et Vanessa, explorent les installations des Illuminati en raison du fait que les portes du multivers des Illuminati sont restées ouvertes après le combat de Wanda. Deadpool plaisante avec les corps de certains membres, notamment en faisant référence à The Office. Deadpool fait ensuite une blague en brisant le quatrième mur sur le fait que le professeur X de Patrick Stewart est à nouveau mort pour la troisième fois ».

Eh oui, Doctor Strange 2 pourrait enfin officialiser l’arrivée de Deadpool et ses amis dans le MCU. Patrick Stewart a récemment confirmé son retour en Professeur Xavier dans le film, mais son personnage risquerait bien de mourir. D’ailleurs, une autre fuite a confirmé la présence de Spider-Man et Iron Man dans le film réalisé par Sam Raimi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est attendu dans les salles obscures pour le 4 mai 2022 en France et le surlendemain aux États-Unis.

Source : ScreenGeek