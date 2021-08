Disney+ septembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Disney+ dévoile la feuille de route pour septembre 2021. Et entre films, séries et documentaires, le programme est chargé !

Star Wars : Visions arrive sur Disney+ – Crédit : Lucasfilm

La rentrée pointe le bout de son nez et Disney+ n’oublie pas ses abonnés avec une flopée de nouveaux programmes à venir. Et en septembre 2021, le géant du divertissement se montre généreux avec les abonnés. Le service de streaming lance sa nouvelle série tirée de l’univers Star Wars appelée Star Wars : Visions. Sans oublier un documentaire sur Billie Eilish ou encore American Horror Stories, dans un registre beaucoup moins familial. La rédaction vous propose la liste de ces nouveautés !

A ne pas manquer en septembre sur Disney+

Star Wars : Visions, anthologie pour les fans d’animation japonaise (22 septembre)

C’est l’événement de la rentrée sur Disney+. La sortie de Star Wars : Visions, anthologie se déroulant dans l’univers de Lucasfilm. La série se compose de 9 épisodes indépendants et conçus par les grands noms de l’animation japonaise. Notons que Star Wars : Visions n’intègre pas le lore officiel de Star Wars mais se veut un exercice de style unique.

American Horror Stories, pour frissonner devant son écran (8 septembre)

Un spin-off attendu par les fans – Crédit : Hulu

Comme son nom l’indique, American Horror Stories est aussi une anthologie et ne suit pas de fil rouge comme chaque saison de la série principale. Ce spin-off de American Horror Story propose plusieurs histoires, 7 en tout, à raison d’un par semaine. L’effroi, le suspens et l’horreur seront au rendez-vous avec légendes urbaines et paranormal.

The Story of God with Morgan Freeman pour la spiritualité (1er septembre)

Morgan Freeman parle religion et spiritualité – Crédit : Disney+

Dans ce documentaire, Morgan Freeman s’intéresse aux différentes religions et mouvements spirituels. Comment nos sociétés ont été façonnées par ces croyances au fil des générations. Un voyage avec l’acteur et ses diverses rencontres dans ce documentaire appelé The Story of God with Morgan Freeman.

Happier than Ever : Lettre d’amour à Los Angeles, pour les fans de Billie Eilish (

Un documentaire à réserver aux fans de la chanteuse – Crédit : Disney+

Happier than Ever : Lettre d’amour à Los Angeles suit l’une des grosses stars de ces dernières années : Billie Eilish. La chanteuse, qui signe le morceau du dernier James Bond, est suivie par Robert Rodriguez (Spy Kids) et Patrick Osborne (Les Monde des Ralph). L’occasion de découvrir sa vie dans ce documentaire aux effets animés et la promesse d’un voyage onirique.

Le scaphandre et le papillon, un sublime récit français tiré d’une histoire vraie (10 septembre)

Jean-Dominique Bauby utilise son regard pour écrire – Crédit : Disney+

L’histoire vraie de Jean-Dominique Bauby, célèbre journaliste français. Après un accident vasculaire, l’homme se retrouve plongé dans le coma. A son réveil, ses fonctions motrices sont mortes. Ce dernier ne peut plus bouger, plus parler ou même respirer seul. Jean-Dominique Bauby raconte son histoire dans le livre Le Scaphandre et le papillon dont est tirée cette adaptation cinématographique. Un récit autobiographique écrit à l’aide de son regard et d’une assistance extérieure, formant des mots avec les lettres de l’alphabet. Préparez les mouchoirs.

Disney+ Star : le calendrier des sorties de septembre 2021

Mercredi 1er septembre :

Feyenoord > Abonné aux seconds rôles, adulé par des millions de Néerlandais, le Feyenoord est un monde fermé et secret. Aucune équipe de football hollandaise n’avait encore accepté de dévoiler ses coulisses. C’est maintenant chose faite.

Private Practice (saisons 1 à 6) > Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery quitte l’hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d’université, notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire fonctionner leur propre mariage…

Vendredi 3 septembre :

American Horror Stories > Spin-off d’American Horror Story centré sur des histoires de fantômes différentes à chaque épisode.

Ensemble c’est tout > La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par s’apprivoiser, se connaître, s’aimer, vivre sous le même toit.

Camille fait des ménages le soir dans les bureaux et dessine avec grâce à ses heures perdues. Philibert est un jeune aristocrate féru d’histoire, timide, émotif et solitaire, il occupe un grand appartement que possède sa famille. Franck est cuisinier, viril et tendre, il aime infiniment sa grand-mère, Paulette, une vieille dame fragile et drôle.

Leurs doutes, leurs chagrins, c’est ensemble qu’ils vont apprendre à les adoucir, pour avancer, réaliser leurs rêves. Ils vont se découvrir et comprendre qu’ensemble, on est plus fort.

La Crypte > C’est sous terre, à l’intérieur de l’hôpital souterrain connu sous le nom de « la Crypte », que l’espoir et la sécurité se trouvent en Syrie. Là, une jeune pédiatre et ses collègues masculins travaillent sur un pied d’égalité, ce qui est très rare dans cette région du monde. Suivant leurs incroyables efforts face aux bombardements quotidiens, aux pénuries chroniques d’approvisionnement et à la menace toujours présente d’attaques chimiques, LA CRYPTE dresse d’eux un portrait émouvant empli de courage, de résilience et de solidarité féminine.

Vendredi 8 septembre :

Mistresses (saisons 1 à 4) > Les amours d’un groupe d’amies d’une trentaine d’années, qui se sont connues à l’université mais dont les vies ont pris peu à peu des chemins différents. Impliquées dans des histoires complexes, parfois secrètes et souvent scandaleuses, elles bravent les tempêtes ensemble…

Résistance > Paris, 1940. Révoltée par l’injustice de l’Occupation, Lili, dix-sept ans, rejoint un groupe de résistants pour combattre les Allemands et leurs collaborateurs français. Tandis que la lutte clandestine s’étend à la France entière, les jeunes combattants multiplient les faits d’armes héroïques, en s’exposant à l’implacable répression de l’ennemi. Ils mettent en place des réseaux de résistance qui ont conduit jusqu’à la libération de Paris, en août 1944…

Les Chamois (saisons 1 à 2) > Dylan Bernard et Emma Leroy, 25 ans, sont fous amoureux et veulent passer leur vie ensemble. Seulement leurs parents respectifs ne sont au courant de rien et pour cause, Dylan est le fils de Krystel Bernard, déléguée syndicale qui mène la vie dure à Etienne Leroy, grand patron du Nord de la France pour qui elle travaille. Entre Etienne et Krystel, c’est une longue histoire conflictuelle qui court depuis des années et qui s’est encore traduit cette année par une grève qui a duré des mois… Comment les deux familles vont elles réagir lorsque la relation entre Emma et Dylan sera officialisée ? Pour désamorcer les choses, Dylan et Emma ont décidé d’organiser une rencontre entre leurs deux familles lors d’un séjour au ski loin de leurs bases respectives. Ils se sont arrangés pour que leurs familles se retrouvent dans la même pension de famille appelée « Les Chamois ». Malgré leurs efforts, les choses ne se passent pas comme prévu et la guerre entre Krystel et Etienne prend de nouvelles proportions pendant ces vacances au ski…

Vendredi 10 septembre

Battle of the Sexes > 1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s’engage dans un combat pour que les femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis. C’est alors que l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de l’affronter en match simple…

He Got Game > Lorsque son père Jake sort de prison, Jesus Shuttlesworth ne saute pas de joie. Cet homme est l’assassin de sa mère et l’a contraint à se prendre en charge, lui et sa petite soeur. Pour ne pas retourner derrière les barreaux d’ici une semaine, Jake doit convaincre son fils d’accepter l’offre du gouverneur : intégrer l’équipe de basket de l’université d’Etat. Une mission d’autant plus délicate que Jesus est le jeune joueur le plus convoité du pays, celui que toutes les équipes, tous les agents et toutes les fédérations courtisent à coups de millions de dollars…

L’Agence tous risques > Aucune équipe ne ressemble à celle de L’Agence Tous Risques. Quatre hommes, hyper qualifiés et autrefois membres respectés d’une unité d’élite de l’armée, sont chargés d’une mission classée top-secret destinée à les piéger, et qui les conduit en prison pour un crime qu’ils n’ont pas commis. Mais la somme de leurs talents leur permet une évasion sans accroc. Devenus des rebelles, ils décident de blanchir leurs noms et de retrouver les vrais coupables.

Le scaphandre et le papillon > Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique Bauby, journaliste et père de deux enfants, dans un coma profond. Quand il en sortit, toutes ses fonctions motrices étaient détériorées. Atteint de ce que la médecine appelle le « locked-in syndrome », il ne pouvait plus bouger, parler ni même respirer sans assistance.

Dans ce corps inerte, seul un oeil bouge. Cet oeil, devient son lien avec le monde, avec les autres, avec la vie. Il cligne une fois pour dire « oui », deux fois pour dire « non ». Avec son oeil, il arrête l’attention de son visiteur sur les lettres de l’alphabet qu’on lui dicte et forme des mots, des phrases, des pages entières…

Avec son oeil, il écrit ce livre, Le Scaphandre et le papillon, dont chaque matin pendant des semaines, il a mémorisé les phrases avant de les dicter…

De toutes nos forces > Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.

Mercredi 15 septembre :

Le Secret d’Elise > Nous sommes en 2013 : un jeune couple s’installe dans une belle maison provençale hantée par le fantôme d’une petite fille, morte en 1969 dans d’étranges circonstances. En 1986, une autre famille habite cette même maison et est confrontée à l’inquiétante amitié entre leur fille et le fantôme. Que s’est-il vraiment passé en 1969, comment Elise a-t-elle pu se noyer ? Sa mère ne se contente pas de la thèse accidentelle…

Tropiques criminels (saisons 1 à 2) > Mélissa, excellente enquêtrice d’origine martiniquaise et mère célibataire de deux ados, se retrouve malgré elle chef d’un groupe crime dans une île où elle n’a jamais mis les pieds. Gaëlle, qui vit ici depuis son enfance et connaît le coin par cœur, est spontanée, fonceuse et indépendante et n’a pas vraiment sa langue dans sa poche.

Le temps est assassin > Clotilde revient en Corse vingt-cinq ans après un tragique accident qui a coûté la vie à son frère et ses parents. Mais à peine arrivée sur l’île, d’étranges incidents se multiplient jusqu’à ce qu’elle reçoive une lettre de sa mère, Palma, présumée morte dans l’accident.

Vendredi 17 septembre :

The Descendants > A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à un accident de bateau, Matt King tente maladroitement de se rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine de dix ans vive et précoce, et Alexandra, une adolescente rebelle de dix-sept ans. Il se demande aussi s’il doit vendre les terres familiales, les dernières plages tropicales vierges des îles, héritées de ses ancêtres hawaiiens. Quand Alexandra lui révèle que sa mère avait une liaison, le monde de Matt vacille. Avec ses deux filles, il part à la recherche de l’amant de sa femme. Durant une semaine essentielle, au fil de rencontres tour à tour drôles, perturbantes et révélatrices, il va finalement prendre conscience que sa principale préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille…

Le Club de la chance > A travers une série de flashbacks, quatre jeunes Chinoises, nées aux Etats-Unis, et leurs mères respectives, originaires de la Chine féodale, partent à la recherche de leur passé. Cette quête leur permettra d’approfondir leurs relations.

Le bal des actrices > Une réalisatrice veut faire un documentaire sur les actrices, toutes les actrices : les populaires, les inconnues, les intellos, les comiques, les oubliées… Filmant tout, tout, tout, avec ou sans leur accord, la réalisatrice va se prendre au jeu et se laisser dévorer par ces femmes aussi fragiles que manipulatrices…

Jeune et jolie > Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

Mercredi 22 septembre :

Y, le dernier homme > Une épidémie mystérieuse a décimé toute la population mâle de la Terre ! Toute sauf un jeune homme, appelé Yorick Brown, et son singe, Esperluette. Pourchassés par des groupements de femmes aux intérêts divers, Yorick et Esperluette partent sur les routes dévastées des États-Unis, sous la protection de la mystérieuse et mortelle Agent 355.

Horizons (saison 1) > Découvrez la magie et la beauté de destinations parmi les plus enchanteresses au monde; leurs merveilles naturelles, leurs monuments prestigieux et leurs splendeurs artisanales. De villes riches en histoire en paysages magnifiquement préservés, la série Horizons propose un périple au cœur des traditions et des hauts lieux de contrées unanimement célébrées.

The Resident > Médecin au Chastain Memorial à Atlanta, le Dr Conrad Hawkins jongle entre un patron manquant d’éthique et le bien-être de ses patients. Talentueux mais quelque peu arrogant, il n’hésite pas à contourner et dénoncer le système parfois injuste des milieux hospitaliers. Hawkins forme avec le Dr Devon Pravesh, un jeune interne fraîchement diplômé, un duo complémentaire soudé confronté chaque jour à de nombreux challenges.

Vendredi 24 septembre :

De l’ombre à la lumière > Autrefois boxeur prometteur, Jim Braddock s’est vu contraint d’abandonner la compétition après une série de défaites. Alors que l’Amérique sombre dans la Grande Dépression, Jim accepte n’importe quel petit boulot pour faire vivre sa femme Mae et leurs enfants. Il n’abandonne pourtant pas l’espoir de remonter un jour sur le ring.Grâce à une annulation de dernière minute, Jim est appelé à combattre le deuxième challenger mondial, et à la stupéfaction générale, il gagne au troisième round. Malgré son poids inférieur à celui de ses adversaires et des blessures répétées aux mains, il accumule les victoires. Portant les espoirs et les rêves des plus démunis, celui que l’on surnomme désormais « Cinderella Man » s’apprête à affronter Max Baer, le redoutable champion du monde qui a déjà tué deux hommes en combat…

Les petits mouchoirs > A la suite d’un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les « petits mouchoirs » qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.

Mercredi 29 septembre :

The Great North > Père célibataire vivant en Alaska, Beef Tobin fait de son mieux pour s’occuper de sa progéniture. Sa seule fille, Judy, laquelle nourrit des ambitions artistiques, commence à travailler dans un centre commercial, un univers très éloigné de l’entreprise familiale à savoir la pêche.

Dollhouse (saisons 1 à 2) > Père célibataire vivant en Alaska, Beef Tobin fait de son mieux pour s’occuper de sa progéniture. Sa seule fille, Judy, laquelle nourrit des ambitions artistiques, commence à travailler dans un centre commercial, un univers très éloigné de l’entreprise familiale à savoir la pêche.

Drugs, Inc. (saison 2) > Cette série documentaire captivante s’intéresse à la longue chaîne logistique du trafic de stupéfiants, de leur production à leur consommation.

Disney+ : le calendrier des sorties de septembre 2021

Mercredi 1er septembre :

Bienvenue chez Doug > Les aventures du chien parlant, Dug qui découvre les dangers de la ville comme les chiots, les feux d’artifice et les écureuils…

Modern Family (saisons 9 à 11) > Quand les familles voisines Pritchett, Delgado et Dunphy acceptent qu’un documentaire soit tourné sur leurs vies, elles étaient loin d’imaginer qu’elles allaient tant en révéler… Jay Pritchett a rencontré la très sexy Colombienne Gloria Delgado le jour où sa femme l’a quitté. Leur différence d’âge est pour lui un challenge de tous les jours. Sa fille, Claire, a elle-même bien du mal à gérer sa vie de famille depuis que son mari, Phil, est persuadé d’être en phase avec ses enfants adolescents alors qu’il ne fait que les embarrasser ! Quant au frère de Claire, Mitchell, il vit avec son petit-ami Cameron et ils viennent d’adopter Lily, une petite Vietnamienne…

The Story of God with Morgan Freeman > Qui est Dieu ? Pourquoi le mal existe-t-il ? D’où venons-nous ? Que se passe-t-il lorsqu’on meurt ? Chaque être humain s’est posé ces questions à un moment de sa vie et nul doute que chacun y a trouvé des réponses différentes. Conçue par National Geographic et Revelations Entertainment, la série documentaire « The Story of God with Morgan Freeman » emmène les spectateurs dans un voyage à travers le monde sur les traces des différentes cultures et religions. Son objectif : découvrir le sens de la vie, comprendre Dieu et tenter de répondre à toutes ces grandes questions en suspens qui ont déconcerté, terrifié mais aussi inspiré l’humanité.

Les Chevalier de Castelcorvo > Riccardo et Giulia, respectivement 11 et 13 ans, se retrouvent à déménager à Castelcorvo avec leur tante Margherita: là-bas ils rencontrent Matteo et Betta, deux très jeunes garçons qui sont presque marginalisés à cause de leurs propension à accumuler les bêtises. Mais Castelcorvo n’est pas un lieu si paisible qu’il n’y paraît et rapidement les enfants comprennent qu’il est un lieu emprunt de magie. Dans ce contexte, les 4 garçons décident de devenir les Chevaliers de Castelcorvo afin de sauver les enfants kidnappés par la redoutable Stria.

Vendredi 3 septembre :

Happier Than Ever : Lettre d’amour à Los Angeles > Artiste au succès fulgurant, Billie Eilish fera ses premiers pas sur Disney+ avec « Happier than Ever : Lettre d’amour à Los Angeles », un concert digne des meilleures expériences cinématographiques. Réalisé par Robert Rodriguez et Patrick Osborne, ce programme spécial inclura aussi des effets animés et conduira les spectateurs dans un voyage onirique à travers Los Angeles – la cité natale de Billie – et ses lieux les plus emblématiques. Filmé au Hollywood Bowl avec la participation de l’orchestre philarmonique de la ville, ce contenu Disney+ Original comprendra les seize morceaux de son nouvel album « Happier than Ever » sorti fin juillet. Agée de 19 ans et déjà sept fois lauréate aux GRAMMY® Awards, Billie Eilish est l’une des plus grandes stars du moment. Son premier album, « When We All Fall Asleep, Where Do We Go? » a été numéro 1 aux Etats-Unis et dans 17 autres pays dès sa sortie en 2019, et a été le plus écouté au monde sur les plateformes de streaming musical. L’année suivante, Billie Eilish a marqué l’histoire en devenant la plus jeune artiste à remporter tous les prix dans les catégories principales des GRAMMY® Awards. « Happier Than Ever », son nouvel album, a été écrit par elle-même et son frère FINNEAS, qui en est aussi le producteur.

Mercredi 8 septembre :

Docteure Doogie > Adolescente surdouée, Doogie Kealoha est déjà docteur à l’âge de 16 ans sur son île d’Hawaii. Elle doit à la fois faire face aux difficultés du métier et aux préoccupations d’une ado…

Baymax et les Nouveaux Héros (saison 3) > Avec l’aide leurs amis, Hiro, un génie de 14 ans fasciné par les nouvelles technologies, et son inséparable compagnon Baymax, un robot doté de fortes capacités de compassion, se lancent dans des aventures high-tech afin de protéger leur ville contre une nouvelle génération de vilains « améliorés ». Hiro doit dans le même temps apprendre à gérer son quotidien parfois difficile, surtout depuis qu’il est devenu le nouveau prodige de l’institut Technologique de San Fransokyo. La série fait office de suite au film Les Nouveaux Héros.

L’art du voyage

Vendredi 10 septembre :

SparkShorts – La vingtaine > Court-métrage Pixar

Into the Wind

Mardi 15 septembre :

Légendes de France (saisons 1 à 2) > Des confins les plus septentrionaux du royaume de France, où vient mourir une mer du Nord enfin résolue à calmer ses ardeurs dans les eaux d’une Manche plus sage, les myriades d’oiseaux de toutes les terres d’Europe nous convient à l’extase… Car si le climat est rude aux yeux des timorés, c’est là le paradis, l’étape fantasmée d’une faune lassée des froidures nordiques. Et c’est là qu’avec elle se niche le mystère de ces fables picardes et flamandes qui ont enflammé l’imaginaire des artistes, écrivains et autres grands rêveurs de l’Histoire, dont Jules Verne demeure sans conteste le plus lunaire !

Vendredi 17 septembre :

SparkShorts – Nona > Court-métrage Pixar

Broadway Hits at London’s Royal Albert Hall > Film musical

Les ailes de Patagonie > L’écrivain Sylvain Tesson accompagne une expédition du Groupe Militaire de Haute Montagne en Patagonie. Ils veulent rendre hommage aux héros de l’Aéropostale, Mermoz, Saint Exupéry et Guillaumet, en gravissant l’une des aiguilles qui portent leurs noms, dans le massif du Fitz Roy et en sautant depuis leur sommet selon les principes du BASE jump. Mais les conditions climatiques semblent interdire toute possibilité de saut. Le vent offrira-t-il un répit ? Sylvain Tesson raconte cette aventure spectaculaire, vécue au plus près de l’action, jusqu’à son improbable dénouement.

Mercredi 22 septembre :

Star Wars : Visions > Série anthologique « Star Wars Vision », qui verra plusieurs studios d’animation japonais revisiter la célèbre saga à travers des courts métrages originaux et inédits.

Gabby Duran, Baby-sitter d’extraterrestres > Gabby Duran, 13 ans, garde des enfants pour gagner un peu d’argent de poche. Elle se retrouve à gérer un groupe indiscipliné d’enfants extraterrestres déguisés en enfants ordinaires. Gabby relève le défi de protéger ces jeunes et leurs identités secrètes.

Les secrets de la Tour de Londres > L’historienne Suzannah Lipscomb et le journaliste Joe Crowley cherchent à découvrir les mystères de la tour de Londres : comment la foule a réussi à pénétrer la forteresse et séquestrer l’un des conseillers du roi Richard II, pourquoi le fils illégitime du roi Charles II a-t-il dû être décapité cinq fois avant de mourir, et enfin, quelle importance à cette tour pour un aspirant au trône d’Angleterre.

Monstres d’Australie

Vendredi 24 septembre :

A Spark Story > Le documentaire explore la philosophie créative qui rend Pixar unique, offrant au public un regard exclusif et une immersion au cœur du travail des cinéastes et de leurs films.

Requins cannibales

Jaguar VS crocos