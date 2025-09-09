Disney+ : toutes les nouveautés de septembre 2025

Blockbusters d’animation, séries cultes et créations inédites : Disney+ démarre septembre en fanfare. Entre retours très attendus et nouveautés, la plateforme propose une rentrée riche et variée.

La fin de l’été et le mois de septembre constituent une période stratégique pour les plateformes de streaming. Disney+ en profite pour mettre en avant une offre particulièrement dense qui conjugue cinéma d’animation, séries comiques, science-fiction et fresques épiques. À travers des titres comme Vaiana 2, Only Murders in the Building saison 5 ou encore Mufasa : Le Roi Lion, mais aussi grâce à des propositions inédites comme Alien: Earth ou Swipe, la plateforme illustre sa volonté de séduire un public toujours plus large.

Vaiana 2 – 28 août

Déjà auréolé d’un immense succès en salles, Vaiana 2 est disponible depuis le 28 août sur Disney+ dans de nombreux pays (sauf en France en raison des règles sur la chronologie des médias). À peine neuf mois après sa sortie cinéma. Le film s’est imposé comme le troisième plus gros succès mondial de 2024, dépassant le milliard de dollars de recettes, et a donc rejoint le cercle très fermé des longs métrages d’animation Disney franchissant ce cap historique.

Dans ce second volet, Vaiana reçoit un signe de ses ancêtres et reprend la mer aux côtés du demi-dieu Maui interprété par The Rock. Ensemble, ils s’aventurent vers les confins des mers du Pacifique, accompagnés d’un équipage improbable de marins. Derrière la caméra, Jason Hand, Dana Ledoux Miller et Dave Derrick Jr. orchestrent cette épopée familiale, sublimée par une bande-son signée Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i et Mark Mancina.

Only Murders in the Building (saison 5) – 9 septembre

Véritable phénomène depuis son lancement, Only Murders in the Building revient pour une cinquième saison attendue. Cette dernière débute ce 9 septembre avec trois épisodes d’ores et déjà disponibles, suivis d’une diffusion hebdomadaire.

Cette nouvelle intrigue s’ouvre sur la mort suspecte de Lester, le concierge de l’Arconia. Charles, Oliver et Mabel refusent de croire à un accident et plongent dans une enquête qui les conduit au cœur des réseaux mafieux new-yorkais, entre vieilles familles criminelles et nouveaux acteurs impitoyables.

La série conserve son ton unique, oscillant entre humour décalé et suspense haletant. Autour du trio Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez gravitent de nombreux invités prestigieux : Meryl Streep, Renée Zellweger, Christoph Waltz, Logan Lerman ou encore Keegan-Michael Key.

Futurama (saison 13) – 16 septembre

© Disney

Créée par Matt Groening, Futurama fait partie de ces séries dont les fans ne se lassent jamais. La treizième saison débarque sur Disney+ le 16 septembre, et pour les plus impatients, sachez que les dix épisodes seront disponibles dès le lancement.

Les premières images promettent un cocktail toujours aussi explosif : Bender dans une frénésie destructrice, un volcan prêt à entrer en éruption, Fry en pleine rivalité amoureuse pour Leela, et même un Zoidberg projeté au paradis. Fidèle à son ADN, la série conserve son humour absurde et sa capacité à mêler science-fiction délirante et satire sociale, avec l’ensemble du casting vocal original.

Mufasa : Le Roi Lion – 19 septembre

© Disney

Neuf mois après avoir fait vibrer plus de cinq millions de spectateurs en salles, Mufasa : Le Roi Lion arrive en exclusivité sur Disney+ le 19 septembre. C’est l’occasion rêvée de découvrir la jeunesse du père de Simba, orphelin livré à lui-même qui se lance dans une quête initiatique hors normes.

Entre paysages africains majestueux, dangers et alliances inattendues, l’odyssée de Mufasa dévoile l’improbable accession au trône de l’un des souverains les plus emblématiques de l’univers Disney. Réalisé par Barry Jenkins (Moonlight) et porté par une musique signée Lin-Manuel Miranda, ce préquel offre une aventure à la fois poignante et spectaculaire.

Alien : Earth – 13 août

© Disney

Disponible depuis le 13 août mais toujours au cœur de l’actualité, Alien : Earth constitue l’un des projets les plus audacieux de Disney+. Imaginée par Noah Hawley et produite par Ridley Scott, cette première série télévisée tirée de l’univers Alien transporte les spectateurs en 2120, deux ans avant les événements du film originel.

Sur une Terre dominée par les synthétiques et les hybrides, l’écrasement du vaisseau USCSS Maginot déclenche une suite d’événements cauchemardesques. Horreur viscérale, créatures inédites et réflexion sur la corporatocratie se mêlent dans cette fresque ambitieuse.

Swipe – 19 septembre

© Disney

Changement total de registre avec Swipe, long-métrage inspiré de la vie de Whitney Wolfe Herd, fondatrice de Bumble. Porté par Lily James, le film suit le parcours d’une entrepreneuse visionnaire qui a bouleversé le monde des applications de rencontre après son départ de Tinder.

Présenté au Festival de Toronto, Swipe arrive sur Disney+ le 19 septembre. Réalisé par Rachel Lee Goldenberg, le projet est déjà comparé par certains critiques à The Social Network pour sa capacité à mettre en récit les coulisses d’une success story technologique. Plus qu’un simple biopic, le film propose une réflexion sur la place des femmes dans la tech et l’évolution des relations à l’ère du numérique.

Conclusion

De Vaiana à Mufasa en passant par Futurama et Alien : Earth, Disney+ déploie en septembre une offre qui témoigne de son ambition de parler à tous les publics. Blockbusters spectaculaires, séries cultes de retour, fresques émouvantes ou créations originales : la rentrée 2025 se veut particulièrement riche. Une chose est sûre, il y en a pour tous les goûts et chacun pourra trouver son bonheur devant l’écran.

