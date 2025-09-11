Disney+ presque donné : 2,99€/mois, l’offre immanquable de la rentrée

Star Wars, Marvel, Disney, Pixar… le tout pour 2,99€ seulement. C’est l’irrésistible promotion proposée par Disney+ en cette rentrée. Attention, l’offre est limitée dans le temps.

Pour la rentrée, Disney+ lance une promo qui va en faire réfléchir plus d’un. En effet, il est possible de profiter d’un abonnement à 2,99€ par mois pendant 3 mois et sans aucun engagement obligatoire. Il s’agit ici de l’abonnement standard avec publicité mais les autres formules sont également concernées :

Standard avec pub : 2,99 €/mois pendant 3 mois

Standard sans pub : 5,99 €/mois pendant 3 mois

Premium : 9,99 €/mois pendant 3 mois

Au terme des 3 mois, si vous souhaitez prolonger vous basculerez automatiquement au tarif habituel hors promo, c’est-à-dire :

Standard avec pub : 6,99 €/mois

Standard sans pub : 10,99 €/mois

Premium : 15,99 €/mois

Mais vous aurez toujours la possibilité de résilier sans aucuns frais supplémentaires.

L’offre valable jusqu’au 27/09/25 est réservée aux nouveaux abonnés ainsi qu’aux anciens utilisateurs éligibles qui souhaitent se réabonner, à condition d’être âgé d’au moins 18 ans.

🤩 Un catalogue inégalable

L’offre tombe à propos puisque l’agenda de septembre est particulièrement séduisant. En effet, les plus jeunes pourront voir 2 films qui ont cartonné en salle Vaiana 2 ou Mufasa : le Roi Lion.

Mais les plus grands ne seront pas en reste puisque les séries Alien Earth ou Only Murders in the Building, saluées par la critique sont aussi disponibles.

Mais ce ne sont que quelques-unes des nouveautés récemment arrivées sur la plate-forme Disney+ qui dispose d’un impressionnant catalogue incluant aussi bien les productions Marvel, Star Wars, Pixar, Disney ou National Geographic.