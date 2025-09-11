Disney+ presque donné : 2,99€/mois, l’offre immanquable de la rentrée

Vincent Paulin

Star Wars, Marvel, Disney, Pixar… le tout pour 2,99€ seulement. C’est l’irrésistible promotion proposée par Disney+ en cette rentrée. Attention, l’offre est limitée dans le temps.

promo disney+ 2025

Pour la rentrée, Disney+ lance une promo qui va en faire réfléchir plus d’un. En effet, il est possible de profiter d’un abonnement à 2,99€ par mois pendant 3 mois et sans aucun engagement obligatoire. Il s’agit ici de l’abonnement standard avec publicité mais les autres formules sont également concernées :

  • Standard avec pub : 2,99 €/mois pendant 3 mois 
  • Standard sans pub : 5,99 €/mois pendant 3 mois 
  • Premium : 9,99 €/mois pendant 3 mois 

Au terme des 3 mois, si vous souhaitez prolonger vous basculerez automatiquement au tarif habituel hors promo, c’est-à-dire :

  • Standard avec pub : 6,99 €/mois
  • Standard sans pub : 10,99 €/mois
  • Premium : 15,99 €/mois

Mais vous aurez toujours la possibilité de résilier sans aucuns frais supplémentaires.

L’offre valable jusqu’au 27/09/25 est réservée aux nouveaux abonnés ainsi qu’aux anciens utilisateurs éligibles qui souhaitent se réabonner, à condition d’être âgé d’au moins 18 ans.

🤩 Un catalogue inégalable

L’offre tombe à propos puisque l’agenda de septembre est particulièrement séduisant. En effet, les plus jeunes pourront voir 2 films qui ont cartonné en salle Vaiana 2 ou Mufasa : le Roi Lion.

Disney+ nouveautés septembre

Mais les plus grands ne seront pas en reste puisque les séries Alien Earth ou Only Murders in the Building, saluées par la critique sont aussi disponibles.

Disney+ nouveautés septembre

Mais ce ne sont que quelques-unes des nouveautés récemment arrivées sur la plate-forme Disney+ qui dispose d’un impressionnant catalogue incluant aussi bien les productions Marvel, Star Wars, Pixar, Disney ou National Geographic.

Disney+

