Donjons & Dragons : une nouvelle bande-annonce truffée d’action pour L’Honneur des voleurs

À moins de trois mois de sa sortie, Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. Cette énième adaptation cinématographique cherchera à nous faire oublier les précédents films peu aboutis sur le célèbre jeu de rôle.

Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs © Entertainment One

L’été dernier, nous avions pu découvrir les premières images promotionnelles de Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs. Celles-ci avaient inquiété les fans, peu convaincus par les costumes, les attitudes et les multiples ralentis. Dans la foulée, Paramount Pictures avait dévoilé le premier trailer de cette nouvelle adaptation du jeu de rôle. La bande-annonce de Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs nous avait permis de comprendre que le film oscillerait entre scènes d’action intenses et humour.

Un combo que nous retrouvons dans le nouveau trailer qui vient tout juste d’être dévoilé. Chris Pine se démène dans un monde truffé de monstres, sorciers, druides et bien sûr de dragons. Une faune qui rappellera forcément des souvenirs aux amoureux du célèbre jeu de rôle. Dans le film, les aventuriers sont missionnés pour faire un braquage et mettre la main sur une relique. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, le groupe s’attirant “les foudres des mauvaises personnes”.

Nouvelle bande-annonce pour Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs

Réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, le film mettra en scène Chris Pine dans le rôle d’Edgin. Il donnera la réplique à Michelle Rodriguez (Holga), Regé-Jean Page (Xenk) ou encore Hugh Grant. Ce dernier sera chargé d’incarner l’antagoniste Forge Fletcher. Le reboot aura la lourde tâche de faire oublier les précédentes adaptations de Donjons et Dragons qui sont généralement qualifiés de navets.

Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs sortira le 12 avril 2023 dans les salles obscures. Paramount aimerait vivement que le film soit un succès puisqu’une série dérivée de l’univers est déjà dans les cartons de son service de streaming, Paramount+. Un plébiscite au box-office permettrait ainsi d’ouvrir une voie royale pour la série et potentiellement de nouveaux films par la suite.