EA va ajouter des publicités dans ses jeux pour maximiser ses profits

Après avoir licencié 5 % des ses effectifs, Electronic Arts songe sérieusement à multiplier ses sources de revenus. Dans cette optique, le mastodonte de l’industrie du jeu vidéo lorgne du côté des publicités. L’idée serait d’exploiter “le temps de cerveau humain disponible” pendant des sessions vidéoludiques, pour reprendre la célèbre formule de l’ancien PDG du groupe TF1, Patrick Le Lay.

Dès lors, des annonces et des placements de produits vont-ils bientôt pulluler dans EA Sports FC 24, Battlefield, Apex Legends, Les Sims et consorts ? Nous n’en sommes pas encore là mais l’éditeur planche activement sur le sujet, comme l’explique Andrew Wilson. Interrogé à ce sujet lors du dernier appel aux résultats, le PDG d’EA confirme que l’entreprise étudie la manière dont les publicités pourraient s’intégrer à l’avenir dans les jeux AAA.

Bientôt de la publicité dans les jeux Electronic Arts ?

“Nous espérons que la publicité a l’opportunité d’être un moteur significatif de croissance pour nous. Nous serons très réfléchis à mesure que nous progressons dans ce domaine, mais nous avons actuellement des équipes en interne qui étudient comment réaliser des implémentations très réfléchies dans nos expériences de jeu”, explique le dirigeant.

Vous l’aurez compris, l’intégration des publicités dans les jeux EA est encore au stade de conceptualisation. L’entreprise semble toutefois déterminée à capitaliser sur sa communauté élargie de joueurs pour dégager de nouveaux revenus. La publicité dans les jeux n’est pas un concept nouveau. Il existe plusieurs précédents à l’instar des boissons Monster Energy dans Death Stranding ou des panneaux d’affichage Verizon dans Alan Wake.

Il faudra toutefois veiller à ne pas froisser les utilisateurs qui s’attendent à une expérience dénuée de publicités quand ils mettent la main au portefeuille. Pour rappel, EA avait dû supprimer ses annonces pour la série The Boys dans UFC 4 face à la grogne des joueurs. “Il ressort clairement de vos commentaires que l’intégration de publicités dans les replays et en superposition n’est pas la bienvenue. Les publicités ont été désactivées par l’équipe et nous nous excusons pour toute perturbation que les joueurs ont pu subir en jouant”, s’excusait EA dans un communiqué.