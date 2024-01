Netflix : cet autre service risque aussi d’être criblé de publicités

Netflix Games

Alors que l’abonnement avec publicités de Netflix rencontre un véritable succès en France, le géant de la SVOD réfléchit déjà à d’autres moyens de « monétiser » ses services. Le Wall Street Journal rapporte que le le service Netflix Games, lancé il y a deux ans en tant qu’extension gratuite, pourrait bien évoluer vers une nouvelle ère axée sur la génération de revenus.

Les cerveaux derrière l’entreprise ont consacré des mois à scruter différentes pistes, des microtransactions à la facturation pour des jeux considérés comme plus pointus.

Netflix réfléchit à ajouter de la publicité dans ses jeux vidéo

L’année dernière, les jeux Netflix ont enregistré un nombre impressionnant de 81,2 millions de téléchargements, soit près de trois fois plus qu’en 2022 (28,7 millions). C’est beaucoup, mais malgré ces chiffres prometteurs, la base de joueurs reste relativement modeste, avec moins de 1 % d’utilisateurs actifs en octobre 2023.

Au cours des derniers mois, Netflix a élargi son horizon en acquérant des talents dans le domaine du développement de jeux et en enrichissant sa bibliothèque avec des titres notables, tels que la trilogie Grand Theft Auto. Toutefois, la plateforme n’a pas encore réussi à produire une expérience révolutionnaire, à la hauteur des succès des studios plus établis.

Jusqu’à présent, Netflix avait scrupuleusement évité d’altérer l’expérience de jeu avec des publicités ou des achats intégrés. Mais à mesure que la plateforme recherche de nouveaux moyens de rentabiliser son service, cette politique pourrait être remise en question. Le service pense donc désormais à d’autres choses, comme ajouter des publicités, facturer les plus gros jeux à ses clients, ou ajouter des microtransactions.

Quelle que soit la direction que prendra Netflix Games, cela pourrait également influencer ses futures incursions dans le développement de consoles et de jeux PC. L’avenir de ce service encore jeune s’annonce assez intrigant, puisque le géant de la SVOD réfléchit même à se lancer dans le cloud gaming, comme le fait GeForce Now, ou le faisait Google Stadia, qui n’existe plus.

Source : WSJ