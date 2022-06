Écran cassé : comment utiliser mon smartphone et récupérer mes données ?

Votre écran de smartphone est cassé ? Pas de panique, il existe diverses manières d’en récupérer les données même si le tactile ne répond plus.

Les smartphones sont devenus cruciaux pour nos activités qu’elles soient personnelles ou professionnelles. Une simple chute peut endommager plus ou moins l’écran qui est le périphérique de saisie unique de ces appareils. Dans ce cas, comment utiliser mon smartphone et récupérer ses données ?

Comment récupérer les données d’un smartphone à l’écran cassé ou sans tactile ?

Les fonctions tactiles répondent

Si l’écran est cassé, mais que le tactile fonctionne, vous pouvez installer l’application Airdroid. Cette application s’installe sur le smartphone et sur un ordinateur (PC ou MAC). Une fois installée sur les deux appareils (smartphone et ordinateur), vous pourrez les appairer et contrôler votre smartphone depuis votre ordinateur à l’aide de votre souris.

L’écran est illisible

Vous êtes confronté à un écran noir ? Pas de panique, l’application Vysor peut venir à votre rescousse. Après l’avoir téléchargée, ouvrez-la puis connectez votre téléphone à l’ordinateur via un câble USB. Cela aura pour effet d’installer l’APK sur votre smartphone. Armé de votre souris, vous aurez ensuite tout loisir d’arpenter l’écran de votre smartphone depuis votre PC via l’interface de Vysor. À noter qu’il faut avoir activé au préalable le débogage USB dans les options développeur du téléphone pour que cela fonctionne.

Le tactile ne fonctionne plus

Si votre écran tactile ne fonctionne plus, mais que vous pouvez toujours lire ce qui apparaît à l’écran, alors vous pouvez utiliser un câble OTG. Avec ce type de câble qu’on trouve pour quelques euros, vous pourrez relier une souris à votre smartphone. Une fois les contrôles retrouvés, vous pourrez effectuer les opérations listées ci-dessous.

À partir de là, quelle que soit la méthode que vous ayez utilisée, profitez d’avoir à nouveau accès à votre smartphone pour effectuer vos opérations de récupération de data. Pour sauvegarder les données, photos ou vidéos, vous pouvez utiliser Google Drive ou l’application Dropbox. Pour vos SMS, l’application SMS Backup & Restore est idéale.

