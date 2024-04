Le Galaxy S25 va repousser les limites de l’IA grâce à Gemini Nano 2

Samsung fait cause commune avec Google pour intégrer le modèle Gemini Nano 2 sur les Galaxy S25. Une telle intégration devrait permettre d’offrir des fonctionnalités d’IA plus poussées sur les futurs smartphones haut de gamme.

Samsung Galaxy S24 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

L’IA est désormais un enjeu majeur pour les rois de la tech qui s’efforcent de la mettre à profit. Samsung a notamment doté son dernier S24 de la gamme de fonctionnalités Galaxy AI qui s’est également invitée sur des modèles plus anciens. Son successeur va continuer sur cette belle lancée. Comme le rapporte le média coréen Daum Herald Economy, Samsung a fait des annonces encourageantes par le biais de Cho Cheol-min, en charge de la division System LSI de l’entreprise.

Le dirigeant a révélé que le Galaxy S25 sera propulsé par le modèle d’IA de nouvelle génération de Google nommé Gemini Nano 2. Pour rappel, Gemini Nano AI alimente actuellement plusieurs fonctionnalités d’IA sur les smartphones de la série Galaxy S24 et sur le Pixel 8 Pro.

Toujours selon la même source, le constructeur prévoirait aussi de doubler ses effectifs dédiés au développement de solutions d’IA intégrées aux puces Exynos. 400 personnes pourraient ainsi renforcer ce pôle d’ici l’année prochaine.

Les Galaxy S25 vont faire la part belle à l’IA

Pour le moment, on ignore quelles seront les améliorations induites par Gemini Nano 2. Le modèle devrait offrir des fonctionnalités plus poussées au Galaxy S25 dont voici toutes les informations connues. On s’attend notamment à des outils de retouche plus perfectionnés, à un assistant rédactionnel plus efficace ou encore à d’autres fonctionnalités permettant de simplifier les manipulations quotidiennes.

Nous devrions en apprendre plus sur les atouts de Gemini Nano 2 lors de la conférence Google I/0 ou plus tard dans l’année lors du lancement du Pixel 9. Le modèle devrait ensuite être implémenté dans la puce Exynos 2500 qui promet des performances de haute volée. Pour rappel, le prochain processeur maison de Samsung serait privilégié sur certains modèles de S25 tandis que d’autres auraient droit au SoC Snapdragon 8 Gen 4.

Source : Daum Herald Economy