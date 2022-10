Tesla a livré un nombre record de 343 830 voitures électriques au troisième trimestre

Tesla a produit plus de 365 000 voitures électriques et en a livré 343 830 au troisième trimestre 2022. C’est un nouveau record pour le constructeur automobile. Le nombre de véhicules livrés est néanmoins en dessous des prévisions des analystes.

Le constructeur automobile a partagé ses résultats trimestriels de production et de livraison de ses voitures électriques. Tesla qui n’a pas créé le premier roadster électrique a battu son record, mais n’a tout de même pas atteint les prévisions des analystes. Au troisième trimestre 2022, Tesla a produit 365 923 véhicules électriques et en a livré le nombre record de 343 830. C’est effectivement la première fois que Tesla assemble et livre autant de voitures en un seul trimestre.

Tesla Model 3 © Vlad Tchompalov / Unsplash

Ce sont des nombres record, mais ils sont tout de même en dessous des attentes. En moyenne, les analystes s’attendaient à ce que Tesla livre 359 162 voitures électriques au troisième trimestre. Plus de 365 000 véhicules ont été fabriqués, mais pourquoi 20 000 d’entre eux n’ont-ils pas été livrés ?

À lire aussi > Le Tesla Cybertruck pourra « servir brièvement de bateau », selon Elon Musk

Le transport de véhicules à un coût raisonnable est de plus en plus difficile pour Tesla

En fait, Tesla aurait réussi à dépasser les attentes des analystes s’il avait pu assurer le transport de ses voitures à des prix raisonnables. Plus de véhicules que prévu se sont retrouvés en transit à la fin du trimestre. Le constructeur automobile a expliqué que : « historiquement, nos volumes de livraison ont été faussés vers la fin de chaque trimestre en raison de la construction régionale de voitures. Alors que nos volumes de production continuent de croître, il devient de plus en plus difficile de garantir une capacité de transport de véhicules et à un coût raisonnable pendant ces semaines de pointe de logistique ».

Les 20 000 voitures électriques n’ont donc pas pu être livrées à temps avant la fin du deuxième trimestre. Elles ont néanmoins toutes été commandées et seront bientôt livrées aux clients. Tesla veut accélérer la cadence de production en construisant 10 à 12 nouvelles Gigafactories. Cependant, il doit aussi augmenter ses capacités de livraison pour répondre à la demande.

Sur les 365 923 voitures électriques assemblées au troisième trimestre 2022, 345 988 étaient des Model 3 et Model Y. Environ 325 000 de ces berlines et SUV ont été livrés. Quant aux Model X et Model S, la production a atteint 19 935 unités. Tesla en a livré 18 672. En tout cas, les chiffres de Tesla sont en hausse de 42 % par rapport au deuxième trimestre.

Source : Electrek